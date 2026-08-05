Diócesis peruana de Chiclayo, donde el León XIV fue obispo, celebra su próximo reencuentro

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Lima, 5 ago (EFE).- La Diócesis de Chiclayo, donde el papa León XIV fue obispo ocho años, celebró este miércoles el próximo viaje del pontífice a Perú en noviembre, donde visitará diversos lugares de especial significado para los fieles de esa jurisdicción católica ubicada en la costa norte del país.

«Durante su permanencia en Chiclayo, el papa León XIV visitará diversos lugares de especial significado para la vida de nuestra iglesia particular, entre ellos la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo (USAT), Zaña y la provincia de Santa Cruz (en la región de Cajamarca)», indicó la Diócesis en un comunicado.

Además, detalló que los principales encuentros y celebraciones previstos para su visita se realizarán en las llanuras de Parque Industrial de Reque, en las afuera de Chiclayo, de unos 700.000 habitantes.

Agregó que en Chiclayo León XIV, que tiene nacionalidad estadounidense y peruana, se reencontrará con la Iglesia particular «que acompañó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial», pues saludó en español a esta diócesis desde el balcón de El Vaticano tras ser nombrado papa.

«Este encuentro representará un momento de gran significado para toda la comunidad eclesial y para el pueblo lambayecano, que recibirá al sucesor de Pedro con fe, esperanza y espíritu de unidad», sostuvo el obispado.

«La visita del Santo Padre nos impulsa a acogerlo con alegría y responsabilidad, y a mostrar al país y al mundo una región, que desde su riqueza cultural y su identidad, está llamada también a ser testimonio de fraternidad hospitalidad y esperanza», agregó. EFE

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