The Swiss voice in the world since 1935

Di María firma un golazo que da el triunfo a Rosario Central en clásico con Newell’s

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 23 ago (EFE).- Ángel Di María puso sello este sábado a un golazo de tiro libre que bastó a Rosario Central para ganar el clásico por 1-0 a Newell’s Old Boys en la sexta jornada del Torneo Clausura argentino.

El partido se decantó en el minuto 82, cuando el exjugador del Real Madrid y del Benfica, entre varios clubes europeos, se encargó de la ejecución de un tiro franco.

El lanzamiento se filtró por la escuadra izquierda de la portería de Newell’s para el delirio de más de 40.000 hinchas.

En su primera temporada de regreso al fútbol argentino, Di María cumplió hoy con la promesa de ganar un clásico y anotar un gol para allanar el triunfo.

En otro de los encuentros destacados de este sábado, San Lorenzo derrotó por 1-0 a Instituto de Cordoba con el gol del juvenil Blanco Lautaro Salinardi. EFE

fca/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR