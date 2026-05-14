Di María niega favoritismo hacia Rosario Central tras su regreso y acusa destrato

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Buenos Aires, 14 may (EFE).- El exjugador de la selección de Argentina, Ángel Di María, negó favoritismo hacia Rosario Central tras su regreso al fútbol local y acusó destrato por parte de rivales, en un mensaje publicado este martes en sus redes sociales tras el triunfo 2-1 de su equipo ante Racing Club por los cuartos de final del Torneo Apertura.

«Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior (de Argentina), nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores», expresó Di María en una historia de Instagram en la madrugada del martes, en referencia a las críticas públicas al arbitraje del partido por parte del exjugador y presidente de Racing, Diego Milito.

El exdelantero de Inter de Milán y Zaragoza declaró ante la prensa que «el fútbol argentino está roto» y que desde su institución se sentían «robados», tras las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare ordenadas por el árbitro Darío Herrera contra el equipo albiceleste.

Di María afirmó: «De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas (hipócritas)».

Sin mencionarlo pero en clara respuesta a Milito, agregó: «Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club».

En otro pasaje de su mensaje, ‘Fideo’ se refirió a su regreso al fútbol argentino, sobre el que muchos fanáticos de otros clubes y algunos especialistas señalan como muy beneficiado por decisiones arbitrales.

«Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta».

Un conflicto que desborda el fútbol

El trasfondo de esta polémica se remonta al 2025, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió otorgar un trofeo de campeón anual a Rosario Central, equipo que logró la mayor cantidad de puntos en las fases clasificatorias de los Torneos Apertura y Clausura, aunque en la etapa eliminatoria no logró llegar ni siquiera a las finales.

Una vez conocida la decisión, la AFA también ordenó que Central fuera homenajeado en el partido por los octavos de final del Clausura ante Estudiantes, pero los jugadores del ‘Pincha’ no cumplieron con el homenaje como modo de protesta y recibieron el aval del presidente de esa institución, Juan Sebastián Verón.

La AFA entonces dictó una sanción contra los jugadores y el dirigente de Estudiantes, lo que desató una ola de críticas contra Claudio Tapia, máximo dirigente de la asociación.

Al embate contra la AFA se sumó hasta el presidente argentino, Javier Milei, quien propone un modelo de sociedades anónimas deportivas para los clubes locales, algo que Tapia rechaza de manera enfática para privilegiar la estructura actual de asociaciones civiles.

El Gobierno de Argentina ha impulsado en los últimos meses denuncias por corrupción contra Tapia y otros dirigentes de la AFA que se encuentran en plena investigación judicial. EFE

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