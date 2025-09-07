The Swiss voice in the world since 1935

Diablos Rojos se cita en la final del béisbol mexicano con Charros de Jalisco

Este contenido fue publicado en
1 minuto

México, 6 sep (EFE).- Los Diablos Rojos vencieron este sábado por 12-6 a los Piratas de Campeche y se clasificaron para la final de la Liga Mexicana de Béisbol contra Charros de Jalisco.

Con ataque de 14 imparables, entre ellos cuadrangular del estadounidense Rio Ruiz, los escarlatas fueron de menos a más y sumaron su cuarta victoria en la etapa de los cuatro mejores.

En la cuarta entrada los Diablos hicieron un racimo de tres anotaciones, dos por cuadrangular de Ruiz, y empataron el duelo 4-4. En el quinto decidieron el triunfo con otro ramillete de tres, dos empujadas por sencillo de José Marmolejo.

Piratas se acercó con dos anotaciones en el sexto, pero sus lanzadores relevistas fallaron en el sexto y admitieron cinco carreras, dos producidas por Ruiz, quien ligó de 5-2 con jonrón un cuatro carreras impulsadas.

El relevista Nick Vespi, con trabajo perfecto frente a dos bateadores, se apuntó el triunfo y Tyler Thomas cargó con el revés.

A partir del próximo miércoles los Diablos buscarán su decimoctavo título en la liga, frente a unos Charros que saldrán por su tercera corona.

Los Charros eliminaron por 4-1 a los Sultanes de Monterrey y confirmaron pasar por su mejor momento del año, luego de una campaña regular con altibajos.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Piratas 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 10 1

Diablos 1 0 0 3 3 5 0 0 X 12 14 0

Ganó: Nick Vespi.

Perdió: Tyler Thomas.

Jonrón: Rio Ruiz. EFE

gb/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR