Para ver el mundo a través de la nariz 13 de septiembre de 2019 - 14:14 El diario argentino Perfil se ‘asoció’ a la mayor empresa de perfumes del mundo, la suiza Givaudan, para aromatizar por primera vez un periódico de papel. Desde el 10 de agosto los lectores argentinos experimentan informarse en tres dimensiones sensoriales: tacto, visión y olfato. Una práctica innovadora que apuesta a revitalizar a la prensa tradicional. Mientras cada día leemos algún pronostico del fin de los diarios en papel, periodistas, investigadores y empresarios gráficos acuden a estrategias innovadoras y apuestan a la prensa tradicional. Así lo demuestra el acuerdo que firmaron Jorge Fontevecchia, cofundador de la Editorial argentina Perfil, y María Eugenia Mariscotti, líder de la división Fragancias y responsable comercial de la firma suiza Givaudan. “Cuando nos propusieron perfumar el diario me pareció muy divertido y la idea me resultó un desafío, ya que nunca habíamos hecho algo parecido”, contó Mariscotti a swissinfo.ch, y recordó su primera reunión con Fontevecchia: “El día que Jorge (Fontevecchia) nos visitó y supo que era posible aromatizar el papel, se enamoró y nos fuimos entusiasmando todos. Firmamos un acuerdo desinteresado, porque nos pareció atrayente como algo novedoso. Si bien somos dos industrias totalmente distintas, era abrir una puerta nueva”. “Desde Givaudan vemos el mundo a través de nuestras narices”, sostuvo. Recordó que el CEO de Perfil le dijo en esa reunión que él siempre había tenido esa idea porque al entrar a la imprenta el olor de la tinta lo remitía de inmediato a recuerdos de su infancia. “El objetivo es despertar emociones en las personas mientras leen el diario, intensificar la imaginación y mejorar la percepción de la noticia. Tratar de conectar al lector con sus propias vivencias del pasado y generar así nuevas emociones”, explicó la experta en fragancias. ¿Y si lo que falta es una vuelta de tuerca y nadie se muere? Cuando en agosto de 2018 la profesora e investigadora norteamericana Iris Chyi brindó en Buenos Aires una conferencia en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), revisando “la apuesta de los diarios en la digitalización”, destacó que, si bien todos repiensan su relación con lo digital, existe una corriente en dirección contraria: “Vuelven los vinilos, las cámaras fotográficas instantáneas, y hasta los libros en papel se consolidan entre las preferencias. Esto lo sabe hasta Amazon, que comenzó a abrir librerías físicas", sostuvo Chyi, en línea con la tesis del periodista australiano Stuart Howie, quien acaba de publicar 'The DIY Newsroom', un libro en el que explica por qué el papel sí tiene futuro: El papel es más confiable, sobre todo frente al escandaloso auge de las fake news que obliga a poner en duda prácticamente cualquier información que se lee en Internet. Además, dice, lo impreso es duradero, se puede guardar y lo que se lee impreso es más fácil de recordar que lo que se ve en una pantalla. Mientras, los directivos de periódicos siguen pensando: ¿achicar el tamaño de sábana a tabloide?; ¿otorgar una tarjeta de beneficios y descuentos a los suscriptores?; ¿reducir la impresión diaria a sólo sábados y domingos?. O… ¿Perfumarlo? Fue Fontevecchia, reconocido hombre de los medios argentinos, quien tuvo la iniciativa de darle un valor extra al diario, y decidió agregar al olor clásico de la tinta de las bobinas impresoras, otro aroma que pudiera aumentar el poder del estímulo olfativo y la relación directa con el sistema emocional de los lectores. Marcelo Soto, Gerente Industrial de la Editorial Perfil, y uno de los principales responsables de llevar adelante esta innovación, detalló a swissinfo.ch que se realizaron numerosas pruebas hasta llegar a lograr una fragancia estable, pareja y delicada. En cuanto a su experiencia personal, contó que su primera sensación fue agradable: “En principio dejamos de sentir el olor a tinta mezclado con los aditivos de humectación. La fragancia queda en el ambiente y es placentero cambiar olores netos de impresión por fragancia”. Con este objetivo se probaron diferentes variantes. Una fue rociar el aroma directamente sobre el papel, pero no resultó. Otra fue agregar directamente el perfume a la tinta con que se imprime el periódico, la que funcionó perfecto ya que no provocó ninguna variación en el producto final. Consultado sobre la posibilidad de aplicar esta técnica en las revistas de la editorial o en sus suplementos, Soto evaluó que en los Suplementos funcionaría perfectamente, no así en las revistas, ya que requeriría hacer varios ensayos y pruebas porque el proceso de impresión varía y las tintas son diferentes. Satisfecho por el resultado logrado, Soto detalló que los perfumes no son invasivos y que duran entre 24 y 48 horas desde que se imprimen. “Podés verlo, podés tocarlo y ahora vas a poder olerlo” El experimento del diario perfumado está siendo muy bien recibido por los lectores. Las sensaciones varían desde “relajante”, “agradable”, “divertido”, hasta “no siento mucho la fragancia cuando lo compro, pero me doy cuenta que perfuma mi oficina y es muy saludable” Mariscotti contó que el diario tiene un perfume único que condensa aromas florales y cítricos con toques de especias frescas: “La fórmula combina casi cien ingredientes como ámbar, cardamomo, citrus, eucaliptus, jengibre, lirio del valle, madera, menta, pino-eucaliptus y salvia. Es muy suave y armónico” Givaudan, empresa suiza creada en 1768 y que factura más de 17 mil millones de dólares al año, es conocida históricamente por sus búsquedas en innovación tecnológica y la creación de sabores, fragancias y aromas en rubros como el de los alimentos, las bebidas, el cuidado de la higiene personal y del hogar. Ha creado el 30% de todas las fragancias del mundo, entre las que se destacan las marcas diseñadas para Armani, Calvin Klein, Carolina Herrera, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Pierre Balmain, Paco Rabanne, Versace e Yves Saint Laurent. Perfil fue el primer diario 100% a color de la Argentina, luego, el mejor impreso de Latinoamérica y ahora el primer diario del mundo perfumado.