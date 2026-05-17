Cómo el fundador de Bling construyó su camino en las tecnologías financieras

Nils Feigenwinter es director de la empresa emergente Bling, que decidió establecer en Berlín, aunque su vida personal sigue transcurriendo en Suiza. SWI swissinfo.ch

Ante las limitaciones de talla que imponía el mercado suizo a su propuesta de tecnología financiera, Nils Feigenwinter decidió que era mejor fundar en Berlín su empresa Bling.

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Nils Feigenwinter se describe a sí mismo como un «emprendedor». La empresa que creó se basa pues en la experiencia que adquirió en diversas empresas y puestos laborales.

«Soy muy impaciente en lo relativo al potencial y los problemas de nuestra empresa. Pero tengo una gran capacidad de entusiasmo», asegura.

En 2021, con apenas 20 años, el joven empresario decidió dejar Suiza para mudarse a Berlín. Para entonces, ya había trabajado como presentador infantil en la cadena de televisión helvética SRF, había fundado la revista digital escolar Tize.ch, así como el proyecto Alas Entertainment, una empresa consagrada al entretenimiento infantil y juvenil. Así que le aguardaba un mercado más amplio.

Serie «Figuras empresariales suizas en el extranjero» Nuestra serie presenta las historias de hombres y mujeres suizos que fundan y desarrollan negocios en el extranjero. Es un recorrido por sus historias personales que nos permite explorar por qué eligieron transcender las fronteras de Suiza para materializar sus proyectos, las condiciones de trabajo que encontraron, así como los retos y oportunidades que se les presentaron. Sus historias muestran también cómo la comunidad suiza en el extranjero aporta a la influencia económica, cultural, y política de Suiza.

La idea inicial de crear una aplicación financiera se gestó durante la pandemia de COVID-19. Feigenwinter recién iniciaba sus estudios en Basilea, pero sus planes se vieron truncados. Entonces tuvo una idea brillante: la población juvenil tenía poca noción de cómo administrar sus recursos. Con frecuencia se endeudaban realizando compras poco reflexionadas y carecían, en general, de una visión financiera o de planes de finanzas personales a largo plazo.

«La educación financiera es algo que puede aprenderse. Tuve claro que si iniciaba algo teniendo esto en cuenta, estaba ante un mercado muy interesante», recuerda durante la charla sostenida en las oficinas berlinesas de Bling.

Una vez instalado en la capital alemana, Feigenwinter se encontró con el desarrollador de aplicaciones alemán Leon Stephan, un encuentro que el emprendedor suizo considera como un golpe de suerte. Ambos hablaban el mismo lenguaje empresarial y eran totalmente complementarios, así que decidieron fundar conjuntamente la empresa BlingEnlace externo , asignando a cada uno tareas distintas.

Feigenwinter asegura que está muy agradecido de tener a Stephan como cofundador.

«Ser un fundador puede ser un negocio muy solitario», dice.

Desarrollar la aplicación que los dos emprendedores tenían en mente les tomó un año. Pero una vez lista la idea, la presentaron de forma tan convincente que lograron obtener financiación por 3,5 millones de euros (3,2 millones de francos suizos), lo que permitió que la aplicación Bling fuera inaugurada formalmente en 2022.

«Fue un éxito desde el primer día», asegura Feigenwinter.

Una ley alemana para el dinero de bolsillo infantil

Bling ha experimentado una evolución, pasó de ser una aplicación que facilitaba la gestión del dinero de bolsillo a convertirse en una verdadera herramienta de planificación y pagos familiares. Permite la planificación de presupuestos y ha desarrollado también tarjetas de prepago para grupos de edad infantil y juvenil. Las madres y los padres pueden transferir dinero a los menores para que lo utilicen para sus compras cotidianas.

La ley alemana sobre el dinero de bolsillo precisa que los niños pueden realizar sus primeras compras a partir de los siete años.

«En Alemania existe incluso una cláusula legalEnlace externo al respecto», dice el entrevistado mientras sonríe.

Feigenwinter eligió Berlín como sede de su empresa de tecnología financiera por razones estratégicas.

«Alemania tiene 12 millones de familias, que se perfilaban como un grupo objetivo para Bling. En Suiza, solo hay 9 millones de habitantes», refiere.

Una rápida expansión es vital

El crecimiento rápido es especialmente crucial en el sector de consumo porque debe crearse un sólido reconocimiento de marca antes de que tu idea sea copiada.

«Es importante crecer rápido y ganar una cuota de mercado en el menor tiempo posible. Y en Suiza, el potencial era limitado por el tamaño del mercado», dice.

Por otra parte, el hecho de que Berlín sea parte de la Unión Europea (UE) es otro criterio clave para las empresas de tecnología financiera (Fintech). Para crecer, las empresas emergentes (start up) requieren mentes jóvenes y creativas del mundo entero, Berlín es una ciudad muy atractiva en ese sentido.

La capital alemana ofrece un ecosistema ideal para este tipo de proyectos. «El mercado laboral alemán tiene una fuerte orientación hacia las empresas emergentes», dice el emprendedor. Te integras a una gran red cercana a la comunidad inversora berlinesa, lo que facilita la obtención de financiación. Bling, por ejemplo, requiere constantemente acceder a capital fresco para continuar su expansión.

Hasta ahora, Bling no ha tenido problemas para financiar su rápido crecimiento. De hecho, distintas personas con intención de invertir contactaron a Feigenwinter pocos meses después de la creación de la empresa y antes de que la aplicación fuera lanzada. Feigenwinter parece tener un don para ganarse la confianza de los capitales. Es un empresario joven que acude a las presentaciones con confianza y bien preparado.

«No han invertido en mí por mi edad, sino a pesar de ella. Es porque habíamos hecho los deberes y nuestro plan era muy bueno», añade.

Pero ser subestimado puede ser una ventaja competitiva. Le ha sucedido que, debido a su edad, lo han confundido a veces con un becario.

El elevado costo de acceder al mercado

Pese al éxito, también es importante conocer tus propios límites, dice Feigenwinter.

«Como fundador, no eres especialista, eres un generalista. Tienes que reflexionar todo muy detenidamente y plantearte cada día cómo puedes seguir avanzando paulatinamente hacia tu objetivo», dice.

Además, un poco de humildad jamás viene mal.

«Soy consciente de que sé muy poco, pero estoy en la mejor disposición de aprender cada día más», agrega.

Con respecto a la sede de la empresa, haberla ubicado en Berlín es algo que entusiasma a muchas de las personas del equipo Bling, pero también tiene desventajas.

«Definitivamente, fue una decisión tomada en función del ecosistema de las empresas emergentes, pero no del sistema estatal alemán», afirma.

Mucha burocracia alemana

La sonrisa de Feigenwinter se desvanece cuando aborda el tema de las obligaciones administrativas que enfrenta diariamente su empresa en Alemania.

«Preferiría ser director general de una empresa en Suiza. En Alemania tenemos que pagar un precio elevado por acceder a este mercado», dice.

El joven emprendedor suizo lamenta que haya tanta burocracia, que las autoridades fiscales colaboren tan poco con las empresas y que sean tan elevados los gastos notariales en los que hay que incurrir cuando se obtiene una nueva ronda de financiación o se realizan gestiones menores. Por otra parte, los contratos laborales aún no pueden firmarse digitalmente.

Pero esto no ha impedido que Bling siga creciendo y se haya trasladado ya a una gran oficina ubicada en una zona industrial antigua cercana a la Alexanderplatz, en el centro berlinés. Hasta marzo del 2026, la empresa emergente tenía un equipo de trabajo de 50 personas y 300.000 personas usuarias, integrantes de familias que están usando la aplicación para realizar sus transacciones financieras a cambio del pago de una pequeña tarifa.

«La mejor de las sensaciones es ver a una familia que paga con su tarjeta Bling en la caja de un supermercado», dice Feigenwinter.

Regreso a Basilea cada fin de semana

Berlín ha sido la ciudad que ha acogido a Bling, pero para Feigenwinter es esencialmente su lugar de trabajo. Su vida personal transcurre en Suiza.

«Solo he pasado un fin de semana en Berlín durante los últimos años», dice. Cada viernes regresa a Basilea, ciudad en la que viven su familia y amigos, un sitio donde Bling no es el centro de atención.

Cada vez que está en Berlín se aloja en un hotel y sus semanas suelen estar llenas de reuniones y actividades de trabajo. Con frecuencia se queda en la oficina hasta muy tarde y solo sale a dar un paseo de vez en cuando. De hecho, admite que hasta ahora ha tenido poca oportunidad de conocer la capital.

«Si soy honesto, no me importa demasiado en dónde estoy de lunes a viernes». Añade que le daría lo mismo si estuviera en Barcelona o Londres.

¿Habría podido fundar Bling en Suiza? Feigenwinter opina que sí, podía haber fundado una organización paraguas en Suiza y una filial alemana en Berlín. «Pero soy un gran defensor de estar presente en donde se está ofreciendo un producto. En Alemania contamos con una gran red, hay mucho apoyo en general, incluso por parte de la comunidad política», dice.

Además, el hecho de que Alemania tenga algunos problemas con la digitalización puede transformarse en una ventaja competitiva.

«Para nosotros, esto se convierte en un gran potencial. Quizás no sería lo mismo en Suiza, en donde la digitalización está mucho más avanzada», asegura.

Bling comenzó a colaborar recientemente con algunos colegios, apoyándoles en la tarea del pago de los comedores sin el uso de efectivo. Así que hay mucho por hacer en Alemania.

«Nuestro objetivo es claro, no necesitamos por ahora abrirnos a otros mercados para seguir creciendo», dice.

Feigenwinter cierra la charla con un mensaje de aliento para las personas emprendedoras.

«Durante un año completo escuché decir a la gente que nadie pagaría por una aplicación como la nuestra. Pero solo lo tomé como un incentivo para demostrar lo contrario», dijo.

Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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