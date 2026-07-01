Aumentan los casos de protección consular

Las vacaciones de verano se acercan a pasos agigantados y, una vez más, cada vez son más los suizos que se van de viaje. Keystone

Muertes, enfermedades y crisis psíquicas movilizan cada vez con más frecuencia a las representaciones suizas en el extranjero. En 2025, se registraron 1.238 casos de protección consular, un 14 % más que en 2024.

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Cuando pensamos en la ayuda consular, solemos imaginar evacuaciones de zonas de crisis, quizá detenciones en el extranjero o pasaportes perdidos. Sin embargo, la realidad de las representaciones suizas es diferente.

Las defunciones, las enfermedades y las crisis psíquicas de personas de nacionalidad suiza que residen en el exterior ocupan cada vez más a la Dirección Consular, que coordina desde Berna la ayuda prestada en todo el mundo. En 2025, registró 1.238 casos de protección consular, lo que supone un aumento del 14 % con respecto al año anterior. Por su parte, la línea de asistencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza recibió 47.594 solicitudes.

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, el Ministerio lleva algún tiempo recordando periódicamente las posibilidades —y, sobre todo, los límites— de la asistencia consular. El mensaje es claro: interviene en caso de emergencia, pero de forma subsidiaria. Toda persona que viaje al extranjero o resida allí sigue siendo responsable de sí misma.

Mattia Bellini, responsable de la línea de asistencia; Laurent Perriard, director adjunto de la Dirección Consular; Marianne Jenni, directora de la Dirección Consular, e Yvonne Rohner, responsable del Servicio de Protección Consular (de izquierda a derecha), intervienen en una rueda de prensa sobre la ayuda prestada a la comunidad suiza en situaciones de emergencia fuera del país alpino. Keystone / Peter Schneider

Estos principios se aplican tanto a las cerca de 840.000 personas con nacionalidad suiza que viven fuera de las fronteras como a aquellas que viajan fuera del país. Cabe decir que aproximadamente Suiza registra 12 millones de viajes al extranjero de sus connacionales.

Hay que señalar que solo una parte de los servicios destinados a la «Quinta Suiza» aparece en las estadísticas de casos de protección consular. «Cuando un suizo o una suiza residente en el extranjero está registrado en una representación, el consulado o la embajada suele asumir tareas comparables a las de una administración municipal», explica Laurent Perriard, vicedirector de la Dirección Consular. En muchas de estas situaciones, no se recurre a la Dirección Consular de Berna y no se abre ningún expediente nuevo.

Aumento de los casos de fallecimiento y enfermedad

Sin embargo, hay una tendencia que se refleja claramente en las cifras: los fallecimientos y las enfermedades se cuentan ahora entre los casos más frecuentes de protección consular, con 305 casos letales en 2025 y 260 expedientes de personas con alguna enfermedad.

«Observamos sobre todo un aumento de los casos de enfermedad entre las personas jubiladas que siguen viajando activamente», señala Yvonne Rohner, jefa de la división de Protección Consular. Muchas personas mayores siguen siendo muy activas, incluso después de jubilarse.

Estos viajes suelen organizarse de forma individual, añade Mattia Bellini, responsable de la línea de asistencia. En caso de emergencia médica, esto pone de manifiesto la importancia de una buena preparación y de una cobertura de seguro suficiente.

Tailandia sigue figurando entre los países con mayor número de casos de protección consular. El país no sólo es un destino muy popular, sino también lugar de residencia de una importante comunidad de personas ya jubiladas. Allí se registraron 159 expedientes, en España, 78; Francia, 73; e Italia, 63.

Para las representaciones, los fallecimientos suelen implicar mucho más que la tramitación de documentos o la notificación a los familiares. A veces es necesario, en primer lugar, localizar a los familiares o coordinar un funeral. Las situaciones en las que las personas afectadas viven solas o carecen de una red social sólida suponen un reto especial para el personal consular.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ilustra estos retos con un ejemplo anónimo: un suizo de 64 años fallece de un infarto mientras estaba de vacaciones en Brasil. Las autoridades deben, en primer lugar, identificar a los familiares e informarles. Sólo entonces se puede ayudar a los familiares en los trámites con las aseguradoras, las empresas funerarias y las autoridades locales.

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Grandes expectativas

Las expectativas dirigidas al servicio consular helvético son muy altas. Las crisis de los últimos años —desde Ucrania hasta Sudán, pasando por las tensiones en Oriente Medio— han alimentado la idea de que el Estado puede organizar un regreso en cualquier situación.

Sin embargo, la Dirección Consular recuerda que no es así. La leyEnlace externo no prevé un derecho general a determinadas prestaciones de ayuda. La tarea del servicio es principalmente de informar, coordinar y actuar como intermediario.

Sin embargo, no puede financiar tratamientos médicos, ni influir en procedimientos judiciales, ni garantizar el regreso al país. «No abandonamos a las suizas y a los suizos en el extranjero», subraya, no obstante, su directora, Marianne Jenni. SE presta ayuda siempre que es posible y dentro del marco legal.

Esto también se aplica en caso de problemas con la ley en el extranjero. En el caso de una turista suiza detenida en Tailandia por un delito relacionado con las drogas, la representación diplomática puede facilitar el contacto con abogados y velar por el respeto de los derechos procesales fundamentales. «No podemos eludir la legislación local y debemos respetar la soberanía del Estado anfitrión», recuerda Marianne Jenni. Por lo tanto, no se puede conseguir una puesta en libertad o influir en un procedimiento judicial.

Travel Admin, herramienta consular

Los límites de esta actuación se han puesto de manifiesto recientemente durante las tensiones en Oriente Medio. A través de la aplicación Travel AdminEnlace externo se informa sobre las posibilidades de salida y los vuelos especiales. No obstante, la organización y la financiación del regreso corren, en principio, a cargo de las personas interesadas. Las personas de nacionalidad suiza que viajen pueden registrarse en esta aplicación. Actualmente hay unos 15.000 registros.

Artículo adaptado del alemán por Patricia Islas

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