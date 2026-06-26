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Diceiséis países ya han enviado equipos de rescata para asistir en Venezuela, según la ONU

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Ginebra, 26 jun (EFE).- Alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas, informó este viernes Naciones Unidas.

De esos 25, 17 son equipos urbanos de búsqueda y rescate, y proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.

Los equipos de Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile ya han llegado al país, y los demás llegarán este viernes o en los próximos días para iniciar sus labores inmediatamente después de su llegada, agregó el portavoz. EFE

abc/jcg

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