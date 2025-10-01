Dictamen de Cataluña sobre cooperación descentralizada se abre paso en Comité de Regiones

Bruselas, 1 oct (EFE).- Un dictamen preparado por Cataluña que pide un mayor peso a las administraciones locales y regionales en las inversiones europeas de cooperación Global Gateway fue adoptado por unanimidad este miércoles en la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité europeo de las Regiones.

Tras haber superado el primer trámite, el pleno de esa institución votará el dictamen en su sesión del 10 y 11 de diciembre, indicó la Generalitat catalana en un comunicado.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, destacó que el objetivo principal de la propuesta es el reconocimiento del papel de las regiones como «actores estratégicos».

En la propuesta de dictamen, Cataluña pone el foco en la estrategia europea de inversiones Global Gateway, que moviliza inversiones públicas y privadas de la Unión Europea para cooperación al desarrollo y plantea dar un mayor peso a los gobiernos locales y regionales de las zonas que reciben estos recursos para que puedan decidir a qué destinarlos.

Promueve en particular un nuevo marco normativo para que los gobiernos locales y regionales desarrollen un papel como actores de desarrollo y una línea presupuestaria dedicada a la cooperación al desarrollo descentralizada en el próximo marco financiero plurianual.

Duch señaló que estas autoridades desarrollan políticas de cooperación con sus propios presupuestos y pueden contribuir a «conectar» la ayuda de cooperación con las actividades de inversión.

Unas inversiones que «no sólo buscan el desarrollo económico, sino, también, el desarrollo institucional y la resiliencia democrática», lo que «muchas veces se consigue reforzando los niveles regionales y locales», añadió Duch.

Por otra parte, el conseller participó en un debate de la misma comisión sobre el futuro marco financiero plurianual (2028-34), donde defendió la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas de cohesión y del rol de las regiones a la hora de definirlas, gestionarlas y ejecutarlas. EFE

