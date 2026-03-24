Dictan 10 años de cárcel a comunicador paraguayo por abuso, tendrá libertad condicionada

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Asunción, 24 mar (EFE).- Un Tribunal de Apelación en Paraguay confirmó este martes una sentencia a diez años de prisión al comunicador Carlos Granada Fernández acusado de los delitos de abuso, coacción y coacción sexual a seis mujeres periodistas que trabajaron bajo su dirección, quien permanecerá, sin embargo, bajo «libertad ambulatoria» o bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, informó la Fiscalía.

La decisión fue tomada por los magistrados Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero quienes además dispusieron «dejar sin efecto los puntos relacionados con la prisión preventiva», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Granada fue imputado en agosto de 2022 – a raíz una denuncia presentada ese año por las víctimas-, estuvo recluido en prisión entre noviembre de ese año y febrero de 2023, cuando pasó a detención domiciliaria. En noviembre de 2025, el comunicador fue condenado a diez años de prisión tras un juicio de seis meses.

El 10 de marzo pasado, un Tribunal de Sentencia anuló una resolución que ordenó la prisión preventiva de Granada, quien recibió la «libertad ambulatoria», informó entonces la prensa local.

La «libertad ambulatoria» en Paraguay implica que el imputado puede salir y moverse libremente, pero bajo ciertas condiciones establecidas por el juez. Esto significa que no está detenido físicamente, pero su situación sigue siendo de control judicial.

Según la Fiscalía, entre octubre de 2017 y marzo de 2022, seis mujeres periodistas fueron «hostigadas con fines sexuales» por Granada, quien -explicó el comunicado- «se habría valido de su posición jerárquica y de su influencia sobre sus víctimas subordinadas».

Otras mujeres, añadió el Ministerio Público, «padecieron actos sexuales mediante el uso de la fuerza» que debieron soportar ante la amenaza de perder sus fuentes de trabajo.EFE

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