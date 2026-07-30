Dictan 15 años de prisión al padre de adolescente que mató a cuatro personas en EEUU

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El padre de un adolescente que mató a tiros a cuatro personas en una escuela de Estados Unidos fue condenado este jueves a 15 años de prisión, un caso poco frecuente de una persona declarada culpable por un ataque perpetrado por su hijo.

Colin Gray, de 55 años, le regaló a su hijo Colt un fusil AR-15 para la Navidad de 2023, pese a que el joven había amenazado con abrir fuego en una escuela.

Colt Gray, que ahora tiene 16 años, se declaró culpable del ataque ocurrido en septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, en la pequeña ciudad de Winder, a unos 70 kilómetros de Atlanta.

El menor fue condenado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Colin Gray mató a dos alumnos y a dos profesores, e hirió a otras nueve personas. Tenía 14 años en el momento de los hechos.

Un jurado declaró culpable en marzo al padre por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos relacionados con el tiroteo.

«Es evidente que usted fracasó como padre», le dijo el juez a Gray durante la audiencia de sentencia. «No le proporcionó un hogar estable».

«Pero esa no es la razón por la que fue condenado. Fue condenado porque las señales de advertencia eran cada vez más evidentes y no buscó ayuda ni le quitó el acceso a las armas», declaró el juez Nicholas Primm.

Los tiroteos en escuelas son un fenómeno alarmantemente frecuente en Estados Unidos, donde las armas superan en número a las personas y las normas para adquirir incluso potentes rifles de estilo militar son laxas.

La responsabilidad de los padres en este tipo de casos está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de la justicia desde hace algunos años.

Los padres de un adolescente que había abatido a cuatro personas en un instituto de Míchigan en 2021 fueron declarados culpables de homicidio involuntario en 2024 y condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión.

En Estados Unidos, las armas de fuego son desde hace varios años la principal causa de mortalidad entre los menores, según las autoridades sanitarias estadounidenses.

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