Dictan prisión preventiva para líder de Los Lobos por magnicidio de Fernando Villavicencio

Quito, 10 feb (EFE).- La justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el líder máximo del grupo criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en noviembre en España, informo la Fiscalía, que lo vinculó este martes a las investigaciones por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Añadió que en el caso Magnicidio FV se ordenó también la prisión preventiva de Ángel Esteban A.M., alias Lobo Menor, y a Luis Alfredo A.A., alias Gordo Luis, vinculados a la instrucción fiscal, y que se ampliaron las medidas de protección para las hijas de Villavicencio.

De acuerdo a la Fiscalía, los procesados habrían participado en la planificación previa al crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, cuando Villavicencio salía de un mitin político.

Según la teoría de la Fiscalía, los ahora imputados coordinaron previamente el ataque con apoyo de grupos irregulares armados «por pedido de Xavier J., José S., Ronny A., y Daniel S., a cambio de altas sumas de dinero», señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Estos últimos son procesados desde el 3 de septiembre pasado, cuando la Fiscalía les formuló cargos como presuntos autores mediatos del delito de asesinato, recuerda en el escrito.

La Fiscalía señaló que Pipo fue identificado, por un testigo protegido, como máximo líder de Los Lobos, la organización más grande y violenta del país.

Según la investigación, tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, los presuntos autores mediatos habrían acudido directamente a Pipo «para que su organización cometa el crimen», indicó la Fiscalía.

Añadió que, una vez supuestamente consignado el pago por el crimen, alias Pipo habría activado la estructura criminal y dispuesto que los integrantes de su organización se encarguen de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento, bajo la responsabilidad de alias Invisible, Carlos Angulo L., sentenciado como uno de los autores materiales del asesinato del excandidato presidencial.

Además, Pipo habría recibido información reservada sobre supuestos contactos policiales que estaban involucrados en la seguridad de Villavicencio, la cual «presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen».

De acuerdo con la teoría fiscal, sin la autorización, dirección y mandato de Pipo, el atentado no habría podido llevarse a cabo.

El ministerio Público añadió que, de acuerdo con el testimonio anticipado de L.J.V.V., sentenciado en el caso Plaga por corrupción en el sistema judicial, alias Lobo Menor, «tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad».

Por su parte, el testigo protegido M.N.L.S. informó de que alias Gordo Luis, «se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a la disidencia de las FARC, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron» a Villavicencio.

Antes de su asesinato en la Penitenciaría del Litoral, Jules Osmil C, uno de los autores materiales del crimen, entregó detalles sobre los roles que cumplieron alias Lobo Menor y Gordo Luis. «Ambos, según su testimonio, daban órdenes directas al resto de la organización», señaló Fiscalía.

En la causa están procesados el exministro correísta José Serrano (detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense), los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos alias El Invisible, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio. EFE

