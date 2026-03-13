Diecinueve iraníes e iraquíes llegan a una remota isla italiana fuera de ruta migratoria

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Roma, 13 mar (EFE).- Diecinueve inmigrantes que se declaran de nacionalidad iraní e iraquí han sido localizados este viernes en Alicudi, una isla italiana alejada de la ruta migratoria del Mediterráneo central, al norte de Sicilia.

Todo son hombres y se han declarado mayores de edad y procedentes de Irán y de Irak, ya que carecen de documentación, según explican a EFE fuentes de la Capitanería de Puerto de la ciudad siciliana de Milazzo (sur).

Su aparición ha sorprendido ya que Alicudi es un islote remoto al norte de Sicilia que forma parte del archipiélago de las Eolias, en el mar Tirreno, muy alejado de la tradicional ruta migratoria del Mediterráneo central, que suele tener al litoral sur italiano como destino.

Los inmigrantes han sido encontrados por un pescador en una zona deshabitada del islote, ya en tierra firme y secos. No hay ni rastro de la barcaza con la que presuntamente han llegado al lugar.

La Capitanería de Puerto de Milazzo, responsable del archipiélago, afirma que se trata de un caso raro: «No es frecuente porque estamos fuera de la ruta migratoria», afirman las fuentes, que reconocen que, por ahora, se desconoce el modo en que estas personas han llegado a la isla.

Los inmigrantes han asegurado que llegaron anoche a Alicudi tras zarpar en un barco hace días desde Turquía, al otro extremo del Mediterráneo.

En las próximas horas todos ellos serán trasladados desde Alicudi a Messina, en Sicilia, para proceder a su identificación y a su instalación en un centro de acogida italiano.

En lo que va de año han desembarcado en las costas italianas 5.174 inmigrantes, un 40 % menos que en el mismo periodo del pasado año, según datos del Ministerio del Interior actualizados este viernes.

Sin embargo, la ruta más frecuente es la que une, de sur a norte, las costas africanas de Túnez o Libia con las italianas.

De estos 5.174 inmigrantes llegados a Italia, la mayoría son de bangladesíes (1.696), seguidos por somalíes (694), pakistaníes (534) o egipcios (443). Los iraníes ascienden a 98, ocupando la novena posición por nacionalidad de la tabla de desembarcos de Interior. EFE

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