Dieciocho detenidos en un operativo contra minería ilegal del Clan del Golfo en Colombia

2 minutos

Bogotá, 13 dic (EFE).- El Ejército colombiano capturó a 18 personas presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal en la ribera del río Pavón, en el departamento de Antioquia (noroeste), acusadas de tener vínculos con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, actualmente en diálogos de paz con el Gobierno.

Según informaron fuentes militares este sábado, las tropas sostuvieron combates con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y localizaron “varias unidades de producción minera que operaban maquinaria pesada destinada a la explotación ilícita de minerales”.

Durante el operativo fueron intervenidas dagas, motores y excavadoras utilizadas para la extracción ilegal de oro, con una producción estimada de unos 4,5 kilos mensuales, que “fortalecían las economías ilícitas de esta estructura”.

Las unidades mineras se extendían sobre un área de 22 hectáreas “donde se evidenciaba grave afectación ambiental, incluyendo 8 hectáreas de suelo removido, deforestación y degradación de ecosistemas”, señaló el Ejército.

“La restauración de este entorno tendría un costo estimado de más de 2.000 millones (de pesos colombianos, unos 530.000 dólares) y un proceso de recuperación vegetal que podría tardar más de 30 años, dada la magnitud del daño ocasionado”, agregó.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Doha (Catar) un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Las primeras conversaciones concluyeron con un acuerdo que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera el grupo.

El pasado 5 de diciembre, las partes anunciaron que, en una segunda ronda de diálogos también celebrada en Doha, acordaron la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente, a partir de marzo próximo, a combatientes de la organización.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes, y se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. EFE

