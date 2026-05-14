Dieciséis detenidos en otra Marcha de las Banderas de Jerusalén marcada por la violencia

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Jerusalén, 14 may (EFE).- La Policía de Israel detuvo a 16 personas este jueves en Jerusalén, donde se celebró la Marcha de las Banderas, una manifestación ultranacionalista israelí habitualmente marcada por la violencia que ejercen decenas de miles de jóvenes contra la población palestina de la Ciudad Vieja.

«Hasta ahora, 16 sospechosos han sido arrestados/detenidos por varios incidentes aislados de violencia que ocurrieron en las últimas horas», recoge el comunicado de la Policía; si bien los cánticos racistas o la persecución y agresión de la población palestina son la tónica habitual en este desfile anual.

A falta de una estimación oficial de asistentes, numerosos medios israelíes sitúan la cifra en decenas de miles.

Cánticos como «Muerte a los árabes» o «Que tu aldea arda» fueron algunos de los lemas coreados entre los asistentes, muchos de ellos adolescentes, durante el Día de Jerusalén, que conmemora la ocupación de Jerusalén Este (la parte palestina de la ciudad) en 1967.

También desde primera hora de la mañana, avanzadillas de adolescentes israelíes que entraron al barrio musulmán de la Ciudad Vieja acosaron tanto a la población local como a los activistas israelíes que trataban de protegerla y a periodistas.

Entre los actos vandálicos hubo golpes a los cierres de los negocios palestinos (que clausuran por la mañana, antes de la llegada de hordas de manifestantes a media tarde), empujones, escupitajos e insultos y, en el caso de la prensa, trataron de arrebatarles cámaras o teléfonos.

Según la cadena pública israelí Kan, algunos propietarios de negocios en el barrio judío de la Ciudad Vieja colgaron carteles identificando que pertenecían a judíos para evitar daños. En un cajero automático, una de las señales rezaba: «Pertenece a un judío. No dañar, gracias».

El periódico progresista Haaretz denunció que un agente de policía empujó a una de sus periodistas, Lisa Dayan, después de que se negara a salir del lugar. Vestía un chaleco que la identificaba como prensa.

Según pudo identificar EFE en imágenes de la jornada, periodistas independientes o de otros medios como la agencia Reuters también fueron arrastrados por agentes fuera de la medina.

Al término de la tarde también llegó a la principal entrada de la Ciudad Vieja utilizada por los manifestantes, la Puerta de Damasco, el ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien accedió al barrio musulmán jaleado por los cientos de jóvenes que le rodeaban.

Previamente, Ben Gvir ya había entrado de manera provocadora a la Explanada de las Mezquitas, complejo que alberga la mezquita de Al Aqsa (el tercer lugar más sagrado para el islam) y que los nacionalistas religiosos israelíes reivindican como propio.EFE

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