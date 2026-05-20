Dieciséis detenidos en una escuela de París por presuntos abusos y violencia a menores

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París, 20 may (EFE).- La policía francesa detuvo este miércoles a 16 personas vinculadas a una escuela del distrito VII de París, situada cerca de la Torre Eiffel, por varias investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales y actos de violencia contra menores en actividades extraescolares.

La Fiscalía de París confirmó que los arrestos fueron realizados por la Brigada de Protección de Menores y precisó que los detenidos están siendo interrogados por «hechos de distinta naturaleza y gravedad».

Varias de las personas arrestadas ya habían sido suspendidas de sus funciones en la escuela Saint-Dominique, uno de los focos de un escándalo que sacude al sistema de guarderías y programas extracurriculares de la capital francesa.

Según fuentes judiciales, las investigaciones incluyen sospechas de «violación de menores», «agresión sexual a menores» y «violencia contra menores».

El caso de la escuela de Saint-Dominique salió a la luz a finales de enero pasado, después de que el programa ‘Complément d’Enquête’ de la televisión pública France 2 difundiera imágenes grabadas con cámara oculta que mostraban a empleados gritando a niños pequeños, comportamientos considerados inapropiados y falta de supervisión durante las actividades extraescolares.

Tras la emisión, decenas de familias presentaron denuncias por presuntos abusos físicos y sexuales cometidos contra niños de entre 3 y 5 años, tanto en Saint-Dominique como en otras escuelas cuyos alumnos participaban en actividades organizadas en ese centro.

La Fiscalía de París tiene abiertas investigaciones judiciales sobre posibles actos de violencia en 84 guarderías, cerca de 20 escuelas primarias y una decena de centros infantiles en toda la capital, según indicó el domingo pasado la fiscal Laure Beccuau.

Uno de los abogados de las familias afectadas, Florian Lastelle, afirmó que la magnitud de la operación policial «es coherente con la amplitud del caso» y consideró que representa «una primera señal de que la justicia se toma en serio los hechos denunciados».

Desde comienzos de 2026, el Ayuntamiento de París ha suspendido a 78 trabajadores de actividades escolares y extraescolares, entre ellos 31 por sospechas de violencia sexual, cifras calificadas de «sistémicas», por el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, quien en noviembre pasado confesó haber sido él mismo víctima de abusos en su infancia.

El nuevo consistorio lanzó en abril pasado, tras las elecciones municipales de marzo, un plan de emergencia de 20 millones de euros para reformar el sistema extraescolar parisino, considerado una «prioridad absoluta» por el equipo de Grégoire.

El programa prevé simplificar los mecanismos de denuncia mediante una célula especializada de atención, reforzar la transparencia hacia las familias y profesionalizar un sector marcado por la precariedad laboral. La mayoría de los 14.000 monitores de actividades de París trabajan actualmente con contratos temporales. EFE

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