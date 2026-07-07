The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Dieciséis personas permanecen enterradas tras un deslizamiento de tierra en norte de China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 7 jul (EFE).- Dieciséis personas permanecen enterradas tras un deslizamiento de tierra que sucedió este martes por la mañana en la aldea de Renzang, en la provincia noroccidental china de Gansu, informaron medios locales.

El desprendimiento se produjo aproximadamente a las 06:56 hora local (22:56 GMT del lunes) y dejó sepultadas a 33 personas, de las cuales hasta ahora diecisiete han sido rescatadas con éxito.

Tras el desastre, los departamentos locales de gestión de emergencias, bomberos y seguridad pública organizaron equipos de rescate para llevar a cabo rápidamente las labores de socorro, que continúan en marcha. EFE

imh/jacb/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR