Diego Cocca acepta que mejora del Atlas podría no alcanzar para llegar a cuartos de final

1 minuto

Guadalajara (México), 15 oct (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, aceptó este miércoles que la mejoría de su equipo en las últimas jornadas podría no alcanzar para clasificarse a los cuartos de final del torneo Apertura.

«Mejoramos en muchos aspectos; el tema es ver si eso nos dará la posibilidad de estar donde queremos estar. Estamos tratando de transmitirle al plantel la idea de que siempre hay que querer más», dijo en conferencia de prensa.

Después de derrotar al Necaxa y al Juárez FC, el Atlas de Cocca ocupa el undécimo lugar con 13 puntos de 36 posibles; con esos números, el equipo está obligado a sumar muchos puntos en los cinco partidos que le quedan, ante San Luis, León, Guadalajara, Toluca y Tijuana.

«Son partidos difíciles, vamos a ir de a uno; a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque nuestro objetivo es llegar a la última fecha con oportunidades de clasificarnos», expresó.

En el inicio de la fecha 13 del torneo, los Rojinegros visitarán el próximo viernes al San Luis, decimoquinto en la clasificación.

«San Luis lo está pensando como una final seguramente, más que está en su casa. Vamos a encontrar a un rival con ganas de pelear», agregó.

Cocca aseguró que el descanso por la fecha FIFA sirvió para recuperar a los cuatro lesionados, entre ellos el defensor español Rober Pier y el capitán, Aldo Rocha, quienes han realizado mayor preparación física para prevenir una recaída. EFE

