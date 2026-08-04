Diego Luna, Radu Jude y Angela Schanelec encabezan las nuevas selecciones del TIFF

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Toronto (Canadá), 4 ago (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció este martes nuevas selecciones para su edición de 2026, con películas de figuras internacionales como Diego Luna, Radu Jude, Angela Schanelec, Denis Côté y Mahamat-Saleh Haroun, además de una amplia representación española y latinoamericana.

El programa Centrepiece, principal sección del certamen, reunirá 54 títulos de cineastas de 50 países y contará con nuevos trabajos de nombres destacados como Anthony Chen, Valeska Grisebach, Banjong Pisanthanakun y Yonfan.

Luna participará en Centrepiece con ‘Ashes’, una coproducción de México y España que tendrá su estreno norteamericano. También figura ‘Flies’, de Fernando Eimbcke, mientras que Neto Villalobos Brenes estrenará mundialmente ‘Love is the monster’, coproducida por Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y México.

La presencia latinoamericana incluye además el estreno mundial de ‘After Elena’, de Shawn Garry, coproducción de Chile, Colombia e Italia; ‘The bovine with the curved horns’, de Omar E. Ospina Giraldo; y ‘Where the River Begins’, del director Juan Andrés Arango.

España también estará representada en Centrepiece por el cineasta Raúl García, que codirigió junto con Ervin Han la película de animación ‘The Violinist’, una coproducción de Singapur, España e Italia, y por ‘Rehearsals for a Revolution’, producción de República Checa y España dirigida por Pegah Ahangarani.

En la sección experimental Wavelengths, el argentino Lisandro Alonso participará con ‘La libertad doble’, concebida como una continuación indirecta de ‘La libertad’, la película que impulsó su trayectoria internacional en 2001.

También se proyectarán ‘Biografía de Jorge Luis Borges’, documental de cinco horas y media dirigido por Mariano Llinás; ‘Lo demás es ruido’, de Nicolás Pereda; y el cortometraje ‘After Image’, de Rita Ferrando, sobre la migración de su familia de Argentina a Canadá.

La cineasta española Natalia Marín llevará a Wavelengths ‘Crónica del cansancio’, que celebrará su estreno norteamericano.

La programación anunciada se completa con ‘My Wife Cries’, de la alemana Angela Schanelec; ‘The Diary of a Chambermaid’, del rumano Radu Jude; y ‘Nobody’s Violence’, del canadiense Denis Côté, así como con restauraciones de clásicos de Ken Russell, Lynne Stopkewich, Fei Mu y Kon Ichikawa.

La 51 edición del TIFF se celebrará en Toronto del 10 al 20 de septiembre.

En julio, la organización ya anunció que la 51 edición abrirá el festival el 10 de septiembre con el estreno mundial de ‘Being Heumann’, que se centra en la figura de Judy Heumann, activista por los derechos de las personas con discapacidad y defensora de la accesibilidad. La actriz Ruth Madeley encabeza el reparto.

La película está dirigida por la estadounidense Sian Heder, ganadora del Óscar al mejor guión adaptado por ‘CODA’. EFE

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