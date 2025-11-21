Diez años de cárcel para político ultraderechista británico por aceptar sobornos prorrusos

1 minuto

Londres, 21 nov (EFE).- El exeuroparlamentario y antiguo líder del Partido Reform en Gales, Nathan Gill, fue condenado este viernes a diez años y seis meses de cárcel por aceptar sobornos como parte de una campaña de influencia prorrusa en el Parlamento Europeo.

Al argumentar la condena en el tribunal penal de Old Bailey (Londres), la jueza Bobbie Chema-Grubb dijo que las acciones de Gill fueron «graves» por su impacto en la democracia y que los delitos fueron «persistentes» y no solo «un lapsus de juicio aislado».

Gill -líder de Reform en Gales en 2021 y europarlamentario por Gales entre 2014 y 2020- «abusó de una posición de autoridad y confianza» y no respetó «los procesos parlamentarios», es decir, su obligación de «abstenerse de buscar o aceptar» sobornos o recompensas, «directas o indirectamente». EFE

vg/fjo/lab