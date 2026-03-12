Diez claves sobre la sesión anual del Legislativo chino y el nuevo plan quinquenal

Pekín, 12 mar (EFE).- El Legislativo chino cerró este jueves su sesión anual con la aprobación del XV plan quinquenal (2026-2030), centrado en el impulso del consumo interno y la autosuficiencia tecnológica, tras una reunión marcada también por un menor objetivo de crecimiento y el aumento del gasto militar.

Estas son algunas de las principales claves económicas, sociales y políticas que marcaron la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo):

1. El consumo como motor del crecimiento

El nuevo plan quinquenal subraya «reforzar el papel de la demanda interna como motor principal del crecimiento», un reto de la economía china tras años de débil consumo y con una dependencia histórica de la inversión y las exportaciones.

El objetivo es impulsar el consumo de los hogares mediante mayores ingresos y servicios públicos y un refuerzo de la red de protección social, ante la alta tasa de ahorro y pese a la oposición declarada del presidente chino, Xi Jinping, al «asistencialismo».

2. Autosuficiencia tecnológica

Las autoridades chinas reiteraron la prioridad de una mayor autosuficiencia tecnológica ante la rivalidad con Estados Unidos y las restricciones a la exportación de tecnologías avanzadas.

El plan contempla «medidas extraordinarias» para lograr avances «decisivos» en sectores como los circuitos integrados, el ‘software’ industrial y los materiales avanzados.

3. Inteligencia artificial

El documento aprobado por la ANP pone un énfasis especial en la inteligencia artificial como motor de modernización económica.

Entre otras metas, plantea «fortalecer la combinación de la IA con la innovación científica y tecnológica» y «aprovechar la posición dominante en las aplicaciones industriales de la IA» tras el rápido avance de esta tecnología en China, espoleado por empresas como DeepSeek, Tencent o Bytedance.

4. Menor objetivo de crecimiento

Durante el pleno del Legislativo, el Gobierno fijó para 2026 un objetivo de crecimiento económico de «entre el 4,5 y el 5 %», por debajo del de «en torno a un 5 %» establecido en los tres años anteriores y el menor desde 1991.

Pekín también mantuvo por segundo año su meta de déficit fiscal en el 4 % del producto interior bruto (PIB) para sostener la recuperación.

5. Defensa y disciplina militar

China anunció un aumento del gasto en defensa del 7 % para 2026, hasta unos 277.000 millones de dólares, un ritmo de incremento levemente inferior al de los últimos tres años (7,2 %).

Durante la sesión, Xi instó a los diputados militares a avanzar en la lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas y pidió que el Ejército mantenga «sin vacilaciones» el liderazgo absoluto del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

Sus palabras llegan tras purgas en la cúpula militar que afectaron a altos mandos como los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe y a dirigentes de la Fuerza de Misiles, tras investigaciones disciplinarias que han reducido la Comisión Militar Central (principal órgano de mando castrense) a solo dos de sus siete miembros originales, uno de ellos el propio Xi.

6. «Unidad étnica»

El Legislativo aprobó hoy una ley destinada a promover la «unidad étnica», que pretende consolidar el concepto de «comunidad de la nación china».

El analista Changhao Wei, del portal especializado NPC Observer, considera que el texto busca «codificar la nueva ortodoxia» de Pekín para gobernar las minorías, orientada a reforzar la identificación con «una nación china unificada bajo» el PCCh, mientras que la oenegé Chinese Human Rights Defenders advirtió de que recientes cambios legales tienden a limitar el uso de lenguas minoritarias en la educación en favor del mandarín.

7. Código medioambiental

La ANP aprobó el ‘Código Ecológico y Ambiental’ para unificar más de 130 normativas en 1.242 artículos centrados en la prevención de la contaminación, la conservación y el desarrollo bajo en carbono.

Este nuevo marco para el mayor emisor mundial regula contaminantes químicos y lumínicos, otorgando base legal a metas como la reducción del 17 % en la intensidad de dióxido de carbono para el periodo 2026-2030 y la neutralidad de carbono para 2060.

8. Sociedad «amigable con la crianza»

El plan quinquenal establece como prioridad «optimizar las políticas de apoyo a la natalidad» para reducir los costes asociados a tener hijos, ante las quejas de las parejas del gigante asiático ante el alto costo de la crianza.

El informe de trabajo del Gobierno presentado la semana pasada ya reiteró que Pekín construirá una sociedad «amigable con la crianza», ante el declive demográfico del gigante asiático, que encadena cuatro años de reducción poblacional

9. Un entorno económico complejo

Las decisiones adoptadas durante la sesión del Legislativo se producen ante retos estructurales para la economía china, marcada por la prolongada crisis del sector inmobiliario, la debilidad del consumo, el aumento del desempleo juvenil y el envejecimiento de la población.

Asimismo, las autoridades insisten en que el país afronta un entorno internacional caracterizado por «cambios profundos y complejos», con tensiones comerciales, rivalidad tecnológica y conflictos geopolíticos, agravados recientemente por el conflicto en Oriente Medio.

10. Conexión gasística con Rusia

El nuevo esquema ratifica la construcción del gasoducto del Lejano Oriente y el inicio de los trabajos preparatorios para la denominada «ruta central» con Rusia para asegurar el suministro energético ante la citada incertidumbre global.

Con estas infraestructuras, Pekín busca «fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de recursos energéticos y mantener la seguridad de los canales estratégicos» para blindar el abastecimiento de la segunda economía mundial. EFE

