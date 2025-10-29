Diez deportistas ecuatorianos reciben vehículos como parte de donación de empresa japonesa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- Diez deportistas ecuatorianos de alto rendimiento recibieron este martes vehículos donados por la empresa japonesa Suzuki, como parte de un compromiso suscrito entre Ecuador y Japón, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

La entrega se dio en el marco del programa ‘Jóvenes al volante’ que, según el Gobierno, tomó forma en agosto pasado cuando el presidente Daniel Noboa hizo una visita oficial a Japón, en la que se firmó dicho compromiso.

Entre los deportistas que recibieron un vehículo cada uno está Lucía Yépez, ganadora de la medalla de plata en lucha en los Juegos Olímpicos de París 2024; Kiara Rodríguez, ganadora de medallas paralímpicas; y Génesis Reasco, campeona mundial de lucha.

También se encuentran María José Palacios, quien recibió un diploma olímpico en boxeo en los Juegos de París; Dominic Barona, campeona del Corona Pro Surf Circuit 2025; y Nicolás García, quien se llevó la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, entre otros.

Reasco dijo que los vehículos entregados eran una motivación a los deportistas.

Durante la ceremonia, en la que estuvo presente el presidente Noboa, también se entregaron 200 becas y 200 computadoras portátiles a jóvenes en situación de vulnerabilidad, como parte de la misma donación de la empresa japonesa, que asciende a 1,1 millones de dólares.

Esteban Acosta, gerente general de Suzuki Ecuador, reiteró que «la iniciativa nació tras las gestiones del Gobierno ecuatoriano en Japón» y que «busca reforzar el compromiso del sector privado con la generación de empleo y educación».

Añadió que de las 200 becas educativas entregadas, aproximadamente el 70 % de los becados ha elegido carreras técnicas de dos años, y que «40 de ellos serán contratados» por Suzuki una vez que concluyan sus estudios.

El viceministro de Deporte, José Jiménez, señaló que los vehículos son un reconocimiento al esfuerzo de los deportistas de alto rendimiento, en cuyo plan, dijo, el Gobierno está invirtiendo 75 millones de dólares, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE

