Diez heridos, entre ellos una mujer con un disparo, en ataque de colonos cerca de Belén

1 minuto

Jerusalén, 29 nov (EFE).- Al menos diez personas resultaron heridas este sábado en un ataque de colonos, entre ellas una mujer que recibió un disparo en la pierna, en una aldea palestina cerca de la ciudad de Belén.

Según el servicio de emergencias la Media Luna Roja Palestina, el ataque se produjo en la aldea de Jalail al Luz, próxima a la urbe palestina de Belén, y en el siete personas fueron agredidas y sufrieron palizas.

En total, tres de ellas fueron trasladadas al hospital, además de la persona que recibió un disparo en el muslo, detalló el grupo médico en un comunicado.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.

La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes en todos los niveles. Los colonos reciben además subvenciones estatales y servicios de agua y alumbrado.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

pms/lab