Diez meses de cárcel a un pasajero inglés ebrio por su comportamiento en vuelo de Ryanair

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Dublín, 7 abr (EFE).- Un pasajero ebrio de la aerolínea irlandesa Ryanair ha sido condenado a diez meses de cárcel por comportarse de manera agresiva y abusiva en un vuelo entre Polonia y el Reino Unido, según dictaminó este martes un tribunal británico.

El incidente tuvo lugar el pasado noviembre cuando un avión procedente del aeropuerto de Cracovia se disponía a aterrizar en el de Bristol y la tripulación pidió a los pasajeros que regresasen a sus asientos y se abrochasen los cinturones de seguridad.

Según los testimonios aportados ante la Corte de la Corona de Bristol, el condenado, Stephen Blofield, de 61 años, rechazó las instrucciones y comenzó a comportarse de manera agresiva contra el personal de cabina y otros pasajeros.

Al parecer, Blofield había comenzado a ingerir alcohol en el aeropuerto para calmar los nervios, si bien siguió bebiendo durante el vuelo hasta presentar un claro estado de embriaguez.

Ante su comportamiento, el capitán de la aeronave se vio obligado a abortar un primer intento de aterrizaje y, tras lograrlo al segundo, la Policía procedió a la detención del pasajero a bordo.

En un incidente similar pero no relacionado, la aerolínea irlandesa informó recientemente de que ha emprendido acciones legales contra un pasajero que provocó un altercado en un vuelo y al que reclama 15.000 euros por daños y perjuicios.

Además de las acciones judiciales adoptadas por las autoridades, Ryanair también anunció el pasado año que adoptará una política de tolerancia cero y que tomará medidas contundentes para afrontar el mal comportamiento de los pasajeros a bordo de los aviones. EFE

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