Diez militares kuwaitíes heridos por el impacto de drones iraníes en un campo del Ejército

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Manama, 29 mar (EFE).- Diez militares kuwaitíes resultaron heridos cuando varios drones iraníes impactaron contra un campamento de las Fuerzas Armadas, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Kuwait.

El coronel Saud Abdulaziz al Atuan señaló en un comunicado que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas detectaron «14 misiles balísticos y doce drones hostiles en el espacio aéreo kuwaití», y que «algunos de ellos impactaron contra un campamento de las Fuerzas Armadas causando lesiones a diez miembros de las Fueras Armadas».

Los militares están recibiendo «atención médica», de acuerdo con el portavoz, que no ofreció más detalles.

Añadió que la acción causó daños materiales en las instalaciones, así como en almacenes pertenecientes a una empresa logística privada, sin dar más información.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Irán ha lanzado contra Kuwait 307 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 616 drones.

Las autoridades kuwaitíes han informado de seis fallecidos a lo largo de este mes, entre ellos dos civiles, dos empleados del Ministerio del Interior y dos soldados del Ejército.

Por otro lado, un total de siete militares estadounidenses han fallecido en Kuwait este mes, entre ellos seis reservistas que perdieron la vida tras el impacto de un dron iraní contra un centro de operaciones táctico en el puerto de Shuaiba. EFE

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