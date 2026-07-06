Diez muertos y seis heridos al chocar un minibús y un camión en el suroeste de Nigeria

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Nairobi, 6 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y otras seis resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, después de que un minibús chocara contra un camión, informaron este lunes las autoridades.

El siniestro ocurrió la noche del domingo sobre el puente de Sapade, en la autopista que une las ciudades de Ibadan y Lagos, según un comunicado del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria (FRSC).

En el accidente se vieron implicadas dieciocho personas: quince hombres adultos, dos mujeres adultas y un menor de edad.

Los fallecidos son nueve hombres adultos y un niño, mientras que los seis heridos son cuatro hombres y dos mujeres; otras dos personas resultaron ilesas.

«El conductor del camión dio marcha atrás en la autopista tras equivocarse de dirección, mientras que el autobús, que circulaba a gran velocidad, intentó atravesar el reducido espacio disponible y acabó chocando contra el camión», explicó el FRSC.

El comandante del sector de Ogun del FRSC, Oludare Ogunjobi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió a los conductores, especialmente a los transportistas y camioneros, que eviten maniobras peligrosas como circular marcha atrás en autopistas.

«Perder una salida nunca es una excusa para poner en peligro la vida de otros usuarios de la carretera», subrayó Ogunjobi, quien instó a respetar los límites de velocidad y utilizar puntos habilitados para cambiar de sentido.

Este accidente se produce apenas seis meses después de otro registrado también en el estado de Ogun, en el que resultó herido el boxeador británico de origen nigeriano Antony Joshua y murieron dos miembros de su equipo cuando el todoterreno en el que viajaban chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Nigeria debido al exceso de velocidad, el mal estado de algunas carreteras, la conducción temeraria y el incumplimiento de normas de circulación, según denuncian habitualmente las autoridades de seguridad vial. EFE

dna/pa