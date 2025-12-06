Diez universitarios mueren en un incendio en un restaurante en Perú

Diez universitarios fallecieron y tres resultaron heridos en un incendio en un restaurante de la región andina de Puno, en el sureste de Perú, informó la policía este viernes.

El siniestro se produjo la tarde del jueves en un establecimiento de la ciudad de Huancané, donde un grupo de alumnos de un centro pedagógico celebraba un cumpleaños.

«Con el ingreso de peritos de la policía y fiscalía se logró hallar 10 fallecidos del incendio», dijo a la AFP un oficial de la comisaría de esa localidad, próxima a la frontera con Bolivia.

Las víctimas son jóvenes de entre 17 y 23 años.

Los estudiantes se encontraban en la segunda planta del local de madera y ladrillo, cuando fueron alcanzados por las llamas.

El fuego se propagó rápidamente. Vecinos intentaron sofocarlo con extintores y baldes, de acuerdo con imágenes de medios locales.

Con unos 20.000 habitantes, Huancané no dispone de un cuerpo de bomberos, según dijo su alcalde, Valerio Tapia, en declaraciones a la agencia estatal Andina.

Después de una hora, los bomberos de la vecina localidad de Juliaca llegaron al sitio para controlar la emergencia.

La conflagración en el restaurante «Calma tripa» se pudo originar por la explosión de un tanque de gas, señaló la fuente consultada por la AFP que pidió no ser identificada.

Los incendios suelen ser frecuentes en las zonas periféricas de Perú, donde edificaciones precarias sirven como depósitos de materiales inflamables sin cumplir normas de seguridad.

cm/vel/dga