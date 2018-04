«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

¿Cómo se muere en Suiza? 20 de abril de 2018 - 13:25 En Suiza, donde casi dos tercios de los decesos no son repentinos, las decisiones sobre el final de la vida están conformadas por un marco legislativo común y por el contexto cultural específico de cada región lingüística del país, según un estudio de las Universidades de Ginebra y Zúrich. Sus autores invitan a reflexionar sobre lo que significa morir dignamente. “En muchos casos, el tema del final de la vida se debate intensamente en Suiza y en otros lugares. Pero, ¿cuáles son las realidades que enfrentan los médicos, los pacientes y sus familias?” anota la Universidad de Ginebra en un comunicado divulgado este viernes para dar a conocer los resultados de la investigación ‘Las decisiones médicas en el fin de la vida: prevalencia y tendencias en Suiza’. El estudio, publicado en la revista ‘BMC Medicine’, establece que existen diferencias notables entre las regiones de Suiza, no necesariamente más importantes que las observadas entre esas regiones y los países con los que comparten un mismo idioma. Los resultados de la investigación son importantes para permitir que el debate sobre el final de la vida se funde en hechos y destacar la necesidad de que todos piensen en lo que significa morir con dignidad, subraya el comunicado. Los investigadores enviaron un cuestionario anónimo a cerca de 9 000 médicos que habían firmado uno o más certificados de defunción. Las preguntas abarcaron diversos aspectos sobre los últimos momentos de la vida. En más de las tres cuartas partes de los casos las muertes fueron precedidas por una o más decisiones en el final de la existencia, especialmente la negativa a prolongar los cuidados médicos (70% en la Suiza de habla alemana; 59,8% en la de expresión francesa y 57.4% en la italofona). El recurso al suicidio asistido permaneció marginal (1,5% aproximadamente) en las zonas de habla alemana y francesa y ningún caso en la de expresión italiana. El texto recuerda que Suiza permite el suicidio asistido (las personas que quieren morir ingieren por sí mismas un producto letal) pero no la eutanasia activa (otra persona administra el medicamento). Además, la participación de los pacientes en las opciones que los conciernen fue casi dos veces menor en el Tesino que en el resto del país, lo que podría deberse a que en ese cantón las decisiones se toman más en el seno familiar. La existencia de estudios similares en Italia y Francia permitió una comparación internacional sobre una base lingüística. Si bien se hallaron similitudes entre las diferentes regiones del país “en línea con el papel cada vez mayor de la autonomía del paciente en Suiza”, también pudo determinarse “que existen especificidades culturales relacionadas con el lenguaje”. Por otra parte, el comunicado alude a la posibilidad que existe en Suiza para que las personas expresen por escrito, de manera detalla y anticipada sus decisiones para el final de su vida, e invita a hacerlo. “Muchas personas [en el contexto del fallecido] estarán confrontadas a esas decisiones. Entonces, todos deberíamos reflexionar sobre cuáles serán nuestras prioridades cuando llegue el momento. ¿Qué es lo que esperamos? ¿A qué le tememos, ¿Qué es para nosotros lo más importante?”. Ese tipo de análisis, recomiendan los investigadores, debería realizarse en compañía de un profesional de la salud de confianza. Por una parte, para que la personas en cuestión no se sienta sola y, en segundo lugar, para que pueda comprender lo más precisamente posible los aspectos técnicos de sus decisiones.