Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Accesibles miles de cartas de Rilke 20 de septiembre de 2017 - 17:55 El poeta austriaco Rainer Maria Rilke escribió una abundante correspondencia, una parte de la cual ha sido digitalizada por los Archivos Literarios Suizos. En total, 1 353 cartas han sido tratadas y son accesibles al público. Su correspondencia constituye una parte importante de la obra literaria de Rilke. El literato nació en Praga en 1857 y murió el 30 de diciembre de 1962 en Montreux, aunque pasó los últimos años de su vida en el cantón del Valais. Ahí, en el Castillo de Muzot, en Siders, concluyó en 1922 sus ‘Elegías de Duino’, que había comenzado diez años antes, y que fue publicada un año más tarde en Leipzig. Nanny Wunderly-Volkart, a quien se dirige la carta que aparece en la imagen, fue durante siete años la mecenas de Rilke. Desde 1919 hasta la muerte del escritor en 1926, ambos mantuvieron un intenso intercambio epistolar.