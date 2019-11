Christian Levrat también tuvo un papel determinante en la no reelección en 2007 del entonces ministro de Justicia Christoph Blocher, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora).

El presidente de los socialistas suizos se va Katy Romy 13 de noviembre de 2019 - 15:34 Tres semanas después de las elecciones legislativas en Suiza, el presidente del Partido Socialista ha presentado su dimisión. Pese a la feroz competencia de los Verdes, los socialistas suizos resisten, mientras sus camaradas en otros países europeos han entrado en declive. Después de la derrota electoral del Partido Socialista (PS, izquierda), Christian Levrat ha anunciado esta semana que dejará la presidencia del partido en abril próximo. El político de Friburgo lleva las riendas del PS desde 2008. ¿En qué contexto se produce la dimisión de Levrat? En las elecciones legislativas del pasado 20 de octubre, el PS obtuvo el 16,8% de los votos, su peor resultado desde 1919. La segunda fuerza política de Suiza perdió cuatro escaños en la cámara baja del Parlamento (Consejo Nacional). En las últimas semanas varios miembros del partido han pedido públicamente la dimisión de Christian Levrat. Algunos abogan por rejuvenecer y feminizar el partido. ¿Qué papel ha tenido Christian Levrat al frente del PS? Desde el punto de vista electoral, el balance de su presidencia no es muy alentador. Tanto en 2015 como en 2019 el PS ha perdido votos. Eso no quita que Christian Levrat haya sido un hábil estratega capaz de lograr compromisos con el centro y a veces incluso con el centroderecha para ganar votaciones importantes. Por ejemplo, la estrategia energética 2050, aceptada en votación popular en 2017, que esboza las etapas para el abandono nuclear del país. La reforma del impuesto de sociedades, vinculada a la financiación del seguro público de vejez (AHV/AVS), también figura en la lista de éxitos del presidente saliente. Christian Levrat también tuvo un papel determinante en la no reelección en 2007 del entonces ministro de Justicia Christoph Blocher, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). ¿Cómo están los socialistas suizos en comparación con otros países europeos? Mientras en Europa los socialistas han entrado en declive, el PS suizo goza de buena salud. Sigue siendo la segunda fuerza política del país y está representado en el Gobierno nacional. Está considerado como uno de los partidos socialistas más a la izquierda y más ecologistas de Europa. Esto se debe a que el sistema político suizo permite a los partidos ser más ideológicos. “Pueden ser extremos, porque jamás podrán realizar todo lo que dicen, sino que tendrán que hacer compromisos con muchos otros actores”, explicaba recientemente el politólogo Sean Müller a swissinfo.ch. ¿Por qué pierde votos el PS? Al igual que en los demás países europeos, los socialistas suizos se resienten de la competencia de los Verdes. Desde hace unos treinta años, los dos partidos tienen prácticamente la misma base electoral. “En Suiza, el PS está en el gobierno nacional desde hace más de 50 años. Por lo tanto, se siente menos motivado a hacer concesiones en su política”, Michael Hermann Así, cuando los ecologistas ganan, el PS pierde, y viceversa. La repartición del electorado entre los dos partidos dependen también de la coyuntura económica. Cuando la economía va bien, los Verdes avanzan y los socialistas retroceden. Cuando la economía decrece y el desempleo aumenta, los socialistas ganan terreno, mientras que los Verdes se estancan o se debilitan. En Suiza, sin embargo, la izquierda nunca ha conseguido más del 30% de los votos, a diferencia de prácticamente todos los demás partidos socialdemócratas en Europa. El PS jamás ha logrado seducir al electorado del centro, sobre todo porque se sitúa más a la izquierda que los socialistas en otros países europeos. “En Suiza, el PS es uno de los [cuatro] partidos que conforman el gobierno nacional desde hace más de 50 años. Por lo tanto, se siente menos motivado a hacer concesiones en su política”, según señala el politólogo Michael Hermann. ¿Cómo será la era posterior a Christian Levrat? El sucesor de Christian Levrat será elegido en el Congreso del PS suizo previsto para el 4 y el 5 de abril de 2020. Las Juventudes Socialistas reivindican que la dirección del partido sea más jóven, activista y militante. “Es hora de rejuvenecer la dirección del partido y dar más visibilidad a las mujeres”, según consta en un comunicado que emitieron este martes. “Habrá muchas presiones para elegir a una mujer al frente del partido”, afirma el politólogo Michael Hermann en una entrevista a Keystone-ATS. En su opinión, el PS necesita una voz fuerte y dominante. Por su parte, el politólogo Nenad Stojanovic, miembro del PS, sostiene que el PS “tiene absolutamente que mantener un dique sólido en la izquierda, y al mismo tiempo, conservar un ala más a la izquierda, sindicalista, y un ala de centro, más liberal”.