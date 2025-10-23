Dimite el líder del ‘ala negra’ del populista Reform UK por desaveniencias sobre migración

2 minutos

Londres, 23 oct (EFE).- El líder de la denominada ‘ala negra’ del partido populista de derechas Reform UK, que lidera las últimas encuestas sobre intención de voto en el Reino Unido, abandonó el partido por desavenencias sobre el debate migratorio en el partido, según publicó este jueves The Guardian.

Neville Watson, de ascendencia jamaicana y candidato a las elecciones de julio de 2024 por la circunscripción de Edmonton y Winchmore Hill (norte de Londres), aseveró al diario británico que, a pesar de que no ha experimentado «ningún tipo de racismo» en la formación, está alarmado por «la creciente influencia del nacionalismo cristiano» en el partido.

Explicó que decidió abandonar el partido tras la manifestación de extrema derecha convocada por el activista ultraderechista Tommy Robinson (conocido por su discurso islamófobo y antiinmigración), en contra de la migración ilegal a mediados de septiembre, en la que participaron algunos miembros de la formación y que congregó a más de 100.000 asistentes.

También se mostró «consternado por los crecientes niveles de islamofobia» y temió que «algunas personas dentro del partido fueran simpatizantes de Robinson».

Además, dijo que estaba preocupado por que la política británica perdiera «la compasión» a medida «que los partidos se esfuerzan en competir con Reform» UK, algo que consideró incompatible con su fe cristiana evangélica.

«Sé que en el futuro habrá otros temas en los que entraré en conflicto» con Reform UK, manifestó Watson al rotativo inglés, que dijo que la migración «ha sido buena para este país y que, si se gestiona adecuadamente, todavía podría serlo».

En su papel de líder de la ‘rama negra’, Watson, fiel defensor del Brexit, atrajo a la filial del partido en Enfield a miembros de origen nigeriano, sij y turco que estaban desilusionados con la política dominante, de acuerdo con The Guardian. EFE

mas/fjo/rcf