Dimite el líder del Partido Liberal de Quebec, Pablo Rodríguez, que tiene origen argentino

Toronto (Canadá), 18 dic (EFE).- El líder del Partido Liberal de Quebec (PLQ), Pablo Rodríguez, hijo de refugiados argentinos, dimitió este jueves seis meses después de acceder al puesto y en medio de acusaciones de corrupción.

Rodríguez, que fue diputado federal y ministro de Patrimonio (2018-2019 y 2021-2023) y del Transporte (2023-2024), anunció este jueves su dimisión ante los medios de comunicación, acompañado de su familia.

El político liberal declaró que siempre había actuado con «integridad y ética» y que había decidido dimitir porque la controversia sobre supuestos pagos a cambio de votos y a donantes estaba distrayendo al partido.

«Involuntariamente, me he convertido en una distracción», dijo Rodríguez, que tras leer su declaración abandonó el encuentro sin preguntas de los medios de comunicación.

Rodríguez, de 58 años y que nació en San Miguel de Tucumán (Argentina), destacó que su familia tuvo que abandonar Argentina cuando tenía ocho años porque su padre, candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, fue perseguido y torturado por la dictadura militar argentina.

También recordó que su padre, que en Canadá se convirtió en profesor universitario, le señaló que «los humanos no tienen herramientas perfectas para cambiar el mundo o mejorar la sociedad: la mejor herramienta que tienen es la política», palabras que le inspiraron a entrar en el mundo de la política.

El Partido Liberal de Quebec tendrá que elegir con rapidez un nuevo líder, ya que en 2026 se celebrarán elecciones provinciales que, según las encuestas, ganará el opositor Partido Quebequés (PQ) por delante de la gobernante Coalition Avenir Québec (CAQ) y el federalista PLQ.

El partido, que en 1980 y 1995 convocó referendos de independencia, ha indicado que, si gana las elecciones provinciales, celebrará una nueva consulta. EFE

