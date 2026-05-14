Dimite el ministro británico de Sanidad Wes Streeting y se perfila como rival para Starmer

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Londres, 14 may (EFE).- El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, anunció este jueves su dimisión en el cargo, en un movimiento que recrudece la crisis en el seno del Gobierno laborista de Keir Starmer y lo perfila como posible rival para disputarle el liderazgo del partido.

En un comunicado, el hasta ahora ministro aseguró que, tras la debacle laborista en las elecciones locales de la semana pasada, está claro que Starmer no podrá liderar la formación de izquierdas de cara a los próximos comicios de 2029 y abogó por un debate sobre el liderazgo con «el mejor rango de candidatos posible». EFE

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