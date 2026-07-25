Dimite el ministro de Educación indio por la presión del movimiento juvenil “Cucarachas”

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Nueva Delhi, 25 jul (EFE).- El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió este sábado para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en el país.

La renuncia llega horas antes de que venciera el plazo dado pro el movimiento juvenil al Gobierno para cumplir sus demandas. EFE

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