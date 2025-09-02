Dimite el número dos del partido gobernante nipón con el destino de Ishiba en el aire

3 minutos

Tokio, 2 sep (EFE).- El secretario general del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Hiroshi Moriyama, número dos de la formación y estrecho aliado del primer ministro, Shigeru Ishiba, presentó su dimisión este martes, mientras el futuro del mandatario sigue en el aire tras un importante revés electoral.

Moriyama anunció su decisión en una rueda de prensa celebrada tras una reunión plenaria de legisladores del partido en ambas cámaras de la Dieta, el Parlamento japonés.

La dimisión llegó además horas antes de la publicación hoy de un informe sobre los motivos de la derrota en las elecciones parciales a la Cámara Alta del 20 de julio, en las que la coalición gobernante liderada por el PLD perdió la mayoría en la instancia.

«En las recientes elecciones a la Cámara de Consejeros no logramos los resultados que buscábamos. Como secretario general, soy responsable de las elecciones y quisiera dimitir para asumir la responsabilidad de los resultados. Dejo mi futuro en manos del presidente Ishiba, quien tiene la autoridad para nombrarme», declaró Moriyama durante la comparecencia.

El primer ministro Ishiba debe aún decidir si acepta la dimisión.

El PLD ya había perdido la mayoría en la más poderosa Cámara Baja en las elecciones generales del pasado octubre, en las que Ishiba tuvo que conformar un gobierno en minoría, algo no visto en décadas en el país asiático, por lo que la pérdida de poder en ambas cámara pone en entredicho la viabilidad de su Ejecutivo y levantó en su contra voces críticas que vienen pidiendo su dimisión.

Aunque Ishiba ha abogado por permanecer en el cargo pese a los llamados dentro del partido para que dimita, la dimisión de Moriyama y un posible efecto dominó entre otros aliados clave en la formación podría poder contra las cuerdas su permanencia, pese a que en semanas recientes su popularidad pública ha repuntado.

En el arranque de la sesión plenaria de este martes, Ishiba se disculpó nuevamente por los resultados electorales de julio e indicó que, como presidente del partido, no puede evadir su responsabilidad, al tiempo que señaló que no se aferrará al cargo y tomará la decisión oportuna en el momento indicado, según detalles publicados por la agencia local de noticias Kyodo.

Algunos legisladores del PLD han solicitado el adelanto de primarias para escoger un nuevo líder de la formación, unas elecciones internas programadas para septiembre de 2027, cuando finaliza el mandato oficial de tres años de Ishiba.

Se requieren las firmas de un tercio de los legisladores del partido para que una propuesta semejante salga adelante pero, de celebrarse y ser sustituido como presidente del PLD, Ishiba dejaría de ser primer ministro, ya que en el país asiático el jefe de Gobierno es el líder de la formación más votada en las últimas generales.EFE

