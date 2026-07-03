Dimite el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu

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Moscú, 3 jul (EFE).- El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, anunció este viernes su dimisión tras sostener la víspera una reunión con la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, y entre críticas por la incapacidad de sacar al país de la crisis económica que atraviesa.

«Hoy finalizo mi mandato como primer ministro», escribió en su cuenta en redes sociales.

Señaló que había aceptado la propuesta de ser primer ministro «con gran responsabilidad y con la firme convicción» de que podía contribuir a que las cosas cambiasen para mejor.

«En el momento en que comprendí que ya no podía ejercer mi mandato de acuerdo con los principios y creencias que tengo, decidí marcharme», añadió. EFE

mos/ep