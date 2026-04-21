Dimite el responsable de elecciones de Perú por demoras en reparto de material en comicios

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Lima, 21 abr (EFE).- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, dimitió este martes por las irregularidades en el reparto y traslado del material de la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado día 12.

Corvetto envió su carta de renuncia a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta del 7 de junio.

En su misiva, reconoció que «luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral» en Lima, considera «necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada», a fin de que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un «contexto de mayor confianza ciudadana» con la ONPE. EFE

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