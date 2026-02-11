Dimite Jimmy Ba, el sexto cofundador que abandona la startup de IA de Elon Musk

Nueva York, 11 feb (EFE).- La startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, afronta una crisis de liderazgo técnico tras la salida de Jimmy Ba, el sexto cofundador en abandonar la firma desde su creación en 2023.

Jimmy Ba, quien lideraba las áreas de investigación y seguridad, confirmó su marcha el martes, apenas 24 horas después de que Tony Wu -responsable del equipo de razonamiento- anunciara también su salida.

Con ellos, la mitad del grupo original de 12 fundadores ha dejado la entidad.

En un post en X, Ba agradeció haber sido cofundador desde el principio y dio las gracias a Musk por «este increíble viaje».

«Estoy muy orgulloso de lo que ha logrado el equipo de xAI y seguiré siendo un amigo cercano», afirmó Ba, quien consideró que 2026 será un año de locura y «probablemente el más ajetreado para el futuro de nuestra especie».

De acuerdo con la prensa especializada, más de media docena de investigadores adicionales han dimitido en las últimas semanas.

Los medios apuntan que el descontento radica en las promesas de la dirección a Musk para alcanzar a rivales como OpenAI y Anthropic.

A principios de febrero, Musk anunció que fusionó su empresa aeroespacial SpaceX con xAI.

«SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión», apuntó Musk en un comunicado.

El empresario aseguró en la nota que la demanda mundial de electricidad para IA no puede satisfacerse «con soluciones terrestres» sin dañar a las comunidades y al medioambiente, por lo que «la IA espacial es la «única forma de escalar» a largo plazo.

Según Bloomberg, se espera que la compañía fusionada empiece a cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial con un valor de aproximadamente 1,25 billones de dólares.

xAI, fusionada en 2025 con la red social X, se enfrenta actualmente a una serie de investigaciones en Europa, la India y el estado de California (EE.UU.) por el uso de su IA Grok para generar contenido sexualmente explícito, incluidas imágenes que podrían involucrar a menores.

Por su parte, SpaceX, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la agencia aeroespacial estadounidense NASA y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita, de acuerdo con CNBC. EFE

