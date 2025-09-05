The Swiss voice in the world since 1935

Dimite la «número dos» del Gobierno de Starmer por escándalo sobre sus impuestos

Londres, 5 sep (EFE).- La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

Rayner, referencia de la izquierda laborista, se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros.

Además de dimitir como viceprimera ministra y titular de Vivienda, la política, muy cercana al sindicalismo británico, ha renunciado como «número dos» del Partido Laborista.

En su informe sobre el caso, Magnus señaló que Angela Rayner había «actuado con integridad y con un compromiso dedicado y ejemplar con el servicio público», pero concluyó que violó el código de conducta ministerial en sus asuntos fiscales al no haber buscado asesoramiento adicional en materia de impuestos cuando compró el piso.

En su carta de dimisión remitida al primer ministro británico, Keir Starmer, divulgada hoy, Rayner dijo que lamentaba profundamente su decisión de «no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional» y agregó que asume «toda la responsabilidad por este error».

El pasado miércoles, Rayner admitió que no había pagado los impuestos reglamentarios del piso y que ella misma había pedido a Magnus que la investigara para establecer si violó la ética profesional que se espera de los miembros del Gobierno.

También insistió, en una declaración el miércoles a la cadena Sky, que en ningún momento buscó evadir impuestos, que había recibido asesoramiento legal incorrecto, al tiempo que admitió que la controversia había sido muy difícil para su familia.

En concreto, la polémica surgió cuando los medios revelaron que la política laborista se había ahorrado 40.000 libras (46.000 euros) en impuestos de timbre del piso en Hove, por el que pagó 800.000 libras (920.000 euros), porque dijo a las autoridades fiscales que era su primera vivienda, cuando en realidad no lo era y debía pagar un impuesto más alto», agregó.

Tras esta dimisión, se espera que Starmer, según la cadena Sky News, inicie un reajuste general de su Gobierno, si bien se espera que la ministra de Economía, Rachel Reeves, continúe en su puesto. EFE

