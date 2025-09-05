Dimite la «número dos» del Gobierno de Starmer por escándalo sobre sus impuestos

(Actualiza con la carta enviada por el primer ministro británico, Keir Starmer, a Angela Rayner)

Londres, 5 sep (EFE).- La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

Rayner, referencia de la izquierda del laborismo, se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros.

Además de dimitir como viceprimera ministra y titular de Vivienda, la política, muy cercana al sindicalismo británico, ha renunciado como «número dos» del Partido Laborista.

En su informe sobre el caso, Magnus señaló que Angela Rayner había «actuado con integridad y con un compromiso dedicado y ejemplar con el servicio público», pero concluyó que violó el código ministerial en sus asuntos fiscales al no haber buscado asesoramiento en materia de impuestos cuando compró el piso.

En su carta de dimisión remitida al primer ministro británico, Keir Starmer, divulgada hoy, Rayner dijo que lamentaba profundamente su decisión de «no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional» y agregó que asume «toda la responsabilidad por este error».

«Siempre he asumido mis responsabilidades como viceprimera ministra, ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, y como diputada, con la máxima seriedad. Desde hace tiempo creo que quienes sirven al público británico en el gobierno deben observar siempre los más altos estándares, y si bien el asesor independiente (Magnus) ha concluido que actué de buena fe, con honestidad e integridad en todo momento, acepto que no cumplí con los más altos estándares en relación con mi reciente adquisición de una propiedad.», dijo.

Starmer lamenta «profundamente» la dimisión de Rayner

Por su parte, el jefe del Gobierno señaló en su carta de respuesta a Rayner que lamentaba «profundamente» que su mandato como «viceprimera ministra, ministra (de Vivienda), y vicelíder del Partido Laborista haya terminado de esta manera».

«Como sabes, actuamos de acuerdo con el sistema reforzado de conducta ministerial que implementamos al asumir el gobierno», añadió.

«Aunque creo que has tomado la decisión correcta, sé que es una decisión muy dolorosa para ti. Lo has dado todo para que el Gobierno laborista fuera un éxito y has sido una pieza clave en nuestro plan para lograr un Reino Unido más justo para las familias trabajadoras. A título personal, me entristece mucho perderte del Gobierno. Has sido una colega de confianza y una verdadera amiga durante muchos años», puntualizó.

Resaltó que siente admiración por ella y que muchas personas de distintas tendencias políticas admiran que «alguien tan talentoso como tú sea la viva imagen de la movilidad social. Aunque no formes parte del Gobierno, seguirás siendo una figura importante en nuestro partido».

El pasado miércoles, Rayner admitió que no había pagado los impuestos reglamentarios del piso y que ella misma había pedido a Magnus que la investigara para establecer si violó la ética profesional que se espera de los miembros del Gobierno.

También insistió, en una declaración el miércoles a la cadena Sky, que en ningún momento buscó evadir impuestos, que había recibido asesoramiento legal incorrecto, al tiempo que admitió que la controversia ha sido muy difícil para su familia.

En concreto, la polémica surgió cuando los medios revelaron que la política laborista se había ahorrado 40.000 libras (46.000 euros) en impuestos de timbre del piso en Hove, por el que pagó 800.000 libras (920.000 euros), porque dijo a las autoridades fiscales que era su primera vivienda, cuando en realidad no lo era y debía pagar un impuesto más alto. sucedido», agregó.

Tras esta dimisión, se espera que Starmer, según la cadena Sky News, inicie un reajuste general de su Gobierno, si bien se espera que la ministra de Economía, Rachel Reeves, continúe en su puesto.

En un vídeo publicado en X, la líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, señaló que Rayner «finalmente se fue. El hecho de que tuviera que esperar un informe antes de actuar lo dice todo sobre el débil liderazgo de Keir Starmer.»

«La verdad es simple: evadió impuestos. Mintió al respecto. Su posición fue insostenible durante días. Keir Starmer prometió una vez honestidad e integridad en la política, pero al enfrentarse a esta prueba, dudó: sin principios, sin coraje», agregó. EFE

