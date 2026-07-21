Dimite la ministra de Transición Ecológica francesa por una ley que reintroduce pesticidas

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París, 21 jul (EFE).- La ministra de la Transición Ecológica francesa, Monique Barbut, presentó este martes su dimisión a consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una medida impulsada por el Gobierno macronista que ha generado fuertes divisiones por la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

El entorno de Barbut ya había filtrado a la prensa que la ministra dejaría su puesto si la ley salía adelante.

La principal fuente de polémica es que la normativa contempla que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) pueda autorizar, bajo criterios estrictos y de forma excepcional, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona -prohibidas en Francia pero admitidas en la Unión Europea- en un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.EFE

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