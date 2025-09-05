Dimite la número dos del gobierno laborista británico tras una polémica fiscal

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, dimitió de su cargo tras haber admitido que no pagó los impuestos que debía al comprar un apartamento, según una carta enviada al primer ministro Keir Starmer, publicada este viernes.

«He decidido dimitir de mis funciones de viceprimera ministra y de ministra de Vivienda (…) y del cargo de vicepresidenta del Partido Laborista», escribió Rayner tras varios días de polémica.

La política laborista se habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (unos 53.700 dólares) en impuestos relacionados con la adquisición de una vivienda, al retirar su nombre de los títulos de propiedad de otro inmueble ubicado en su circunscripción.

Como resultado de ello, el nuevo apartamento era oficialmente su único bien inmobiliario.

La política laborista, que atribuyó este error a consejos «incorrectos», dijo el miércoles haber alertado a las autoridades fiscales y haber consultado al asesor de ética del gobierno.

«Realmente me quedé en estado de shock, porque pensé que había hecho todo correctamente», declaró Rayner, de 45 años, en una entrevista a inicios de semana a Sky News.

«Me fié de los consejos que recibí y estoy devastada porque siempre he respetado las normas, algo de lo que siempre me he sentido orgullosa», añadió.

Rayner es una figura del ala más izquierdista del Partido Laborista.

La política no posee un título universitario y, a los 16 años, fue madre soltera.

Rayner descubrió el sindicalismo y luego la política, tras trabajar en organizaciones sociales.

