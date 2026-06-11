Dimite ministro británico de Defensa por desacuerdo con Starmer sobre inversión militar

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El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró el jueves que hará «todo lo necesario para garantizar la seguridad» de Reino Unido, tras la dimisión de su ministro de Defensa John Healey, en desacuerdo con el presupuesto militar del gobierno.

La repentina salida de Healey se produce después de meses de retrasos en la esperada Estrategia de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés), que debía definir la financiación para la próxima década, y tras nuevos informes que indicaban que los fondos asignados estarían muy por debajo de lo solicitado.

Dan Jarvis, secretario de Estado de Seguridad, fue nombrado nuevo ministro de Defensa, anunció Downing Street.

«Usted no ha sido capaz, y el Ministerio de Finanzas no ha querido movilizar los recursos que la nación necesita para defender el país en este período de crecientes amenazas», escribió Healey en su carta de dimisión, dirigida a Starmer y publicada en X.

Starmer respondió que hará «siempre lo que sea necesario para garantizar la seguridad» de Reino Unido.

El futuro plan de inversión «proporcionará los recursos que nuestras fuerzas armadas necesitan», escribió.

El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, Al Carns, así como una colaboradora de Healey, la diputada Pamela Nash, anunciaron después su dimisión, lo que aumentó aún más la presión sobre Starmer.

Estas dimisiones suponen un nuevo golpe para el líder laborista, en un momento crucial una semana antes de una elección parcial.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se presenta en la elección del próximo jueves para el escaño parlamentario de Makerfield y ha afirmado que participaría en una eventual contienda por el liderazgo laborista, aunque hasta ahora no se ha activado ningún proceso de sucesión.

Anteriormente también se mencionaba a Healey como posible aspirante al liderazgo laborista, pero no existen indicaciones de que su dimisión esté relacionada con esas especulaciones.

El ejecutivo laborista de Starmer, elegido en julio de 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores, ha comenzado a aplicar su promesa de aumentar el gasto en defensa, priorizando los compromisos asumidos con la OTAN.

Sin embargo, la publicación del plan de inversión en defensa, destinado a cubrir un déficit de financiación a largo plazo, se esperaba inicialmente para finales de 2025, pero ha sido aplazada repetidamente.

Según informaciones publicadas el jueves, sería anunciado la próxima semana.

En su carta, Healey señaló que tuvo acceso completo al documento, que «queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y para el país en este momento peligroso».

«Sin una DIP a la altura de las circunstancias, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestro ejército, aumentarían el riesgo para el personal desplegado en operaciones y podrían hacer que el país fuera menos seguro».

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