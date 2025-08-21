The Swiss voice in the world since 1935

Dimite ministro chileno de Hacienda, figura clave de Boric, a 7 meses del fin del Gobierno

Santiago de Chile, 21 ago (EFE).- El ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, renunció este jueves por «razones personales», según apuntó la prensa local, y a menos de siete meses de que acabe el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en donde era una de sus figuras clave.

La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, dijo en un punto de prensa que habrá una ceremonia de cambio de gabinete durante la tarde del jueves, en la que se espera que se anuncie el reemplazo de Marcel.

Reputado economista, de 65 años, Marcel fue presidente del Banco Central chileno desde 2016 hasta 2022, cuando fue llamado por Boric para liderar desde el inicio del mandato la poderosa cartera de Hacienda y encabezar la recuperación económica tras la pandemia. EFE

