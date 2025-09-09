Dimite un tercer ministro en Nepal en 24 horas por la muerte de manifestantes en protestas

Katmandú, 9 sep (EFE).- La crisis política en Nepal se ha agudizado este martes con la dimisión del ministro de Suministro de Agua, Pradeep Yadav, el tercer miembro del gabinete que renuncia en menos de 24 horas en respuesta a la muerte de al menos 19 jóvenes manifestantes durante la represión de las protestas de la Generación Z.

«En apoyo al movimiento llevado a cabo ayer por la generación Z y en protesta contra la represión ejercida por el gobierno y la administración, anuncio mi renuncia al cargo de ministro de Agua Potable», anunció Yadav con un mensaje en sus redes sociales dirigido a los manifestantes.

La renuncia de Yadav se suma a la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien dimitió el lunes por la noche asumiendo la responsabilidad por la muerte de los 19 manifestantes, y a la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien también abandonó el cargo este martes.

«Hago un llamado a todos a actuar con moderación, a guiar correctamente a la juventud y a brindarles apoyo en su camino», agregó Yadav en su declaración.

Esta cascada de dimisiones se produce mientras la violencia se intensifica en las calles. Los manifestantes, enfurecidos por las muertes, han incendiado la sede del partido gobernante, el Congreso Nepalí, y han atacado las residencias de varios líderes políticos en todo el país.

Las protestas estallaron la semana pasada, inicialmente en las redes sociales con etiquetas como #nepobabies para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó la movilización a las calles fue la decisión del Gobierno de bloquear 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida que los jóvenes consideran un ataque a la libertad de expresión.

La situación se tornó violenta el lunes, cuando los manifestantes intentaron marchar hacia el Parlamento y fueron repelidos por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua, lo que provocó los 19 fallecimientos.

Las autoridades mantienen el toque de queda en varias zonas de Katmandú para intentar contener los disturbios.EFE

