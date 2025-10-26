Dimiten dos ministros de Eslovenia tras un asesinato perpetrado supuestamente por gitanos

Zagreb, 26 oct (EFE).- Los ministros del Interior y de Justicia de Eslovenia dimitieron este domingo, un día después de la muerte de un hombre a causa de las heridas sufridas en un ataque supuestamente perpetrado por un grupo de gitanos, un crimen que desató una fuerte controversia en el país, informó la agencia local STA.

Tras aceptar la dimisión presentada por Andreja Katic, ministra de Justicia, y Bostjan Poklukar, titular de Interior, el primer ministro, Robert Golob, pidió calma y prometió que su Gobierno de centro-izquierda adoptará las medidas para combatir crímenes como el que llevó a la muerte de un ciudadano de la ciudad de Novo Mesto, en el este de Eslovenia.

«El (presunto) autor de los hechos ya ha sido detenido por la policía y responderá por sus actos. Sé que todos sentimos tristeza, ira e incluso miedo, pero no debemos permitir que este dolor se transforme en venganza u odio», enfatizó.

La víctima, de 48 años, fue atacada en la madrugada del sábado a la entrada de un bar de esa urbe y la pasada noche falleció en un hospital a causa de las heridas sufridas.

Aparentemente, los supuestos atacantes pertenecen a un grupo conocido por sus actos violentos.

Las autoridades locales de Novo Mesto y la oposición conservadora exigieron la dimisión de todo el Ejecutivo, acusándolo de no haber reaccionado ante sus repetidas advertencias sobre el aumento de la criminalidad y la supuesta impunidad de miembros de la comunidad gitana que violan la ley.

Muchos ciudadanos de Novo Mesto encendieron hoy velas en el lugar de los hechos. «Esto ha sido la gota que colmó el vaso» enfatizó el alcalde de la ciudad, Gregor Macedoni.

El populista de derechas Janez Jansa, exprimer ministro y líder del opositor partido SDS, ha exigido una legislación más restrictiva para combatir la delincuencia perpetrada por miembros de la minoría romaní, que, estimada en unas 10.000 personas o un 0,5 % de los dos millones de habitantes del país, vive con frecuencia en condiciones precarias, muchas veces sin agua potable ni electricidad. EFE

