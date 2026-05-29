Dimitrova gana oro; Castillo y Rosario logran bronces en Panamericano de Karate en Brasil

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Santo Domingo, 28 may (EFE).- La dominicana María Dimitrova se hizo con la medalla de oro en la modalidad de kata tras vencer a la brasileña Gabrielle Henrique, mientras que en kumite Anel Castillo cosechó un bronce en +84 kilogramos, al igual que Ariel Rosario, quien lo hizo en los 67 kilos, en la primera jornada del Campeonato Panamericano de Karate que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.

La información la dio a conocer la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate) en una nota.

Dimitrova consiguió su victoria al disponer en una cerrada competencia de Henrique, con puntuación de 3-2. También logró vencer a la venezolana Daniela García con marcador de 3-2. Hizo lo propio con la chilena Gallo Araya con amplio marcador de 5-0.

«Deseo dedicar esta medalla de oro a todo el pueblo dominicano, también la comparto con mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, la Federación, el COD, Miderec, con mis alumnos de la Academia y esto es una muestra de lo que haremos en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio venidero en nuestra casa, donde buscaré mi sexta medalla de oro consecutiva», expuso Dimitrova, luego del combate, añadió la federación.

Ariel Rosario obtuvo un bronce en la categoría -67 kilos al vencer a un competidor de Nicaragua. Mientras que el veterano Anel Castillo se llevó el bronce en la categoría +84 kilogramos tras derrotar a un rival de México.

Otros peleadores dominicanos que combatieron fueron Pamela Rodríguez y Karen Madera, quienes consiguieron avanzar a cuartos de finales, pero no pudieron lograr al objetivo de seguir hasta el podio, a pesar del excelente trabajo realizado. También compitieron Anderson Soriano y Carlos Herrera, sin mucha fortuna.

La delegación dominicana cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano, dijo Fedokarate.

«Este evento Panamericano de Karate también nos servirá de gran fogueo para el equipo nacional, ya que apenas estamos a dos meses y algo de los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde esperamos brindar, como siempre, medallas de calidad al país», dijo la federación.EFE

rsl