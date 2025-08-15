Dinamarca, escéptica antes de la reunión entre Trump y Putin en Alaska

1 minuto

Copenhague, 15 ago (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se mostró este viernes escéptica ante el posible resultado de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, en Alaska en relación con la guerra en Ucrania.

«Tengo muchas dudas de que podamos confiar en Putin, creo que su propósito es más guerra y más conflicto, no más paz», dijo Frederiksen al canal ‘TV2’.

Frederiksen consideró no obstante «positivo» que Estados Unidos se involucre e intente contribuir a lograr la paz.

La primera ministra danesa se mostró de nuevo favorable a seguir rearmando a Europa, porque de lo contrario, hay un «riesgo» de que la guerra se «extienda» a otras partes de Europa.

En declaraciones al mismo canal, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, aseguró que Europa ha tenido gran influencia en los preparativos de la reunión de Alaska, a pesar de que ningún líder europeo estará presente.

«Siento que se nos ha escuchado. Pero siendo honestos, debo decir que contengo la respiración, porque ha habido señales cambiantes de los estadounidenses», dijo Rasmussen.

El ministro aludió, entre otros encuentros, a la cita virtual mantenida entre los líderes europeos y Trump el miércoles, reunión en la que participó también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

alc/smm/llb