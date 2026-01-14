Dinamarca, Groenlandia y EEUU se reúnen en la Casa Blanca bajo nuevas amenazas de Trump

Una delegación de Dinamarca y Groenlandia se reunió este miércoles en la Casa Blanca con altos dirigentes estadounidenses, horas después de que Donald Trump insistiera en su voluntad de anexionarse esta isla del Ártico porque es «vital» para la seguridad de su país.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, abandonaron el lugar poco antes de las 12H00 locales (17H00 GMT), según un fotógrafo de la AFP.

Ambos habían llegado sobre las 10H30 locales (15H00 GMT) para una reunión con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio.

Ninguna de las tres partes hizo declaraciones al término de la reunión.

Desde que regresó a la presidencia hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero, con el que depuso a Nicolás Maduro.

«Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo», señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

«La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable», escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Luego volvió a mandar un mensaje dirigido específicamente a la OTAN: «¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!», dijo en su plataforma Truth Social.

Interrogado por periodistas el martes sobre declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sobre que la isla prefiere seguir como territorio autónomo de Dinamarca, Trump respondió: «Es su problema».

«No sé nada sobre él, pero va a ser un gran problema para él», dijo Trump.

Una violación de la soberanía de Groenlandia acarrearía «consecuencias en cascada» que serían «inéditas», advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los habitantes de Groenlandia «pueden contar con nosotros», aseveró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«Groenlandia pertenece a sus habitantes», añadió.

– El peligro ruso o chino –

Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

Las dos potencias rivales han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna reclama Groenlandia.

Poco antes de la reunión, Dinamarca trató de reforzar su posición, al anunciar que robustecerá su presencia militar en Groenlandia.

«Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico», escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP.

Suecia indicó el miércoles que, a petición de Copenhague, enviará militares a Groenlandia para realizar maniobras.

Incorporar Groenlandia y sus 2,16 millones de km2 impulsaría a Estados Unidos por encima de China y Canadá para convertirse en el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia.

Vance hizo en marzo una visita no solicitada a Groenlandia, pero solo fue a Pituffik, la histórica base estadounidense de la isla, sin mezclarse con los residentes locales, que son unos 57.000.

– ¿Es posible la cooperación? –

«Si Estados Unidos sigue con: ‘Tenemos que tener Groenlandia a toda costa’, podría ser una reunión muy breve», dijo Penny Naas, vicepresidenta senior del German Marshall Fund, un centro de estudios de Washington.

«Con un ligero matiz, podría llevar a una conversación diferente», agregó.

Dinamarca ha rechazado las afirmaciones de Estados Unidos de que no está protegiendo Groenlandia de Rusia y China. Según Copenhague, ha invertido casi 14.000 millones de dólares para reforzar su presencia militar en el Ártico.

Dinamarca es miembro fundador de la OTAN y sus fuerzas armadas se unieron a Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak.

