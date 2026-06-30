Dinamarca, primer país de la UE en completar su plan de recuperación

Compartir

2 minutos

Bruselas, 30 jun (EFE).- Dinamarca se ha convertido este martes en el primer país de la Unión Europea (UE) en completar todas las reformas e inversiones incluidas en su plan de recuperación y en recibir luz verde a todos los pagos asociados a ellas, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

Bruselas ha dado luz verde al quinto y último desembolso para el país escandinavo, que asciende a 359 millones de euros y eleva los pagos totales a 1.630 millones en ayudas directas, la dotación total prevista para Dinamarca con cargo al fondo de recuperación que el bloque lanzó para sacar a sus economías de la crisis por la pandemia e impulsar las transiciones verde y digital.

El Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a esta transferencia -que ahora debe ser aprobada por el resto de Estados miembros- tras comprobar que el país ha completado con éxito los 16 compromisos que condicionaban la liberación de los fondos, relacionados con la transición verde de la agricultura, la eficiencia energética, la digitalización o el transporte por carretera sostenible.

Para el Ejecutivo comunitario se trata de un «hito importante» en la implementación del fondo de recuperación y resiliencia, que expira el 31 de diciembre de este año y que Dinamarca ha completado dos meses antes de la fecha límite para adoptar todas las reformas e inversiones comprometidas.

En concreto, los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto para aprobar todas las reformas e inversiones que condicionan los desembolsos todavía pendientes y hasta el 30 de septiembre para enviar toda la documentación que lo acredita, junto con las últimas solicitudes de pago. Bruselas prevé ejecutar los últimas transferencias a los gobiernos a mediados de diciembre.

España por ahora ha recibido 71.360 millones de euros (55.090 millones en subvenciones y 16.270 millones en préstamos) de los 102.560 millones que tiene asignados (79.854 millones en subvenciones y 22.706 millones en préstamos), aunque la Comisión Europea está actualmente evaluando el sexto y penúltimo desembolso para España, que asciende a 6.500 millones.

Además, tiene suspendidos unos 1.100 millones de euros por no haber subido el impuesto al diésel (475 millones) y por no haber adoptado todavía medidas efectivas para acabar con la temporalidad en el sector público (626 millones). El país tiene hasta el 31 de agosto para adoptar medidas que permitan acceder a estos fondos o, de lo contrario, perderá la financiación asociada a estos compromisos. EFE

asa/lzu/fpa